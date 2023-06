Ningún alumno o alumna de Albal que pidió entrar en la escuela de verano se va a quedar sin plaza, ni siquiera los no empadronados, pese a ser requisito indispensable para poder inscribirse.

Hace diez días los padres de ocho alumnos de diversos centros de Albal presentaron por registro de entrada una queja al entonces ayuntamiento pgobiernado por Ramón Marí después de que sus hijos se quedasen fuera de la escuela de verano municipal, que este año se celebra en el CEIP Juan Esteve, por no estar empadronados en la localidad. El consistorio afirmó entonces que debido a las numerosas solicitudes, ya que este año se ofertaron 400 plazas y se han solicitado 465, se decidió dejar fera a los no residentes en Albal cumpliendo los requisitos que marcaba la normativa. Los niños y niñas que se quedaron sin plaza tienen en común que son hijos e hijas de docentes del centros escolares del pueblo y por tanto cursan sus estudios allí, algo que sí permite la conselleria de Educación a la hora de matriculación. Es por eso que estos profesores decidieron que para facilitar la conciliación familiar, durante el mes de julio que aún continúan con su trabajo en el centro, sus hijos pudieran estar en la escuela municipal de verano. Sin embargo después de solicitar plaza incluso pagarla, se les comunicó que no podía aceptarla por no residir en la localidad y se les devolvió el dinero.

El consistorio, sin embargo, ha decidido cambiar de opinión, ampliar plazas y admitir a todos los menores de entre 3 a 12 años que solicitaron asistir a la escoleta del 26 de junio al 27 de julio , en horario de 9.30 a 14 horas. Según uno de los afectados, la denuncia publicada en este diario más la realizada a través de redes sociales "hizo que muchas familias y socios el Ampa se enteraran de la situación que consideraron injusta y empezaron a presionar al consistorio para que ofreciesen más plazas, y finalmente se ha conseguido", celebra.

Entre los afectados se encontraban dos aumnos con TEA que cursan sus estudios en el CEIP Juan XXIII, y que reclamaban poder seguir en julio en la escuela que conocen, con monitoras y compañeros con los que conviven dariamente, ya que los cambios en el entorno no son bien tolerados por los menores con autismo.

Ya entonces, el consistorio afirmo que estaba estudiando un Plan B para dar respuesta a toda la demanda, superior a la oferta,, algo que no habia ocurrido hasta entonces, aunque recordó que había otras tres escuelas de verano en Albal a parte de la municipal en el Juan Esteve.

Las familias, sin embargo, se enteraron de que sus hijos había entrado en la escuela de verano al ver sus nombres en la lista de admitidos publicada el pasado viernes. "Nadie nos llamó desde el ayuntamiento, simplemente este pasado viernes una mamá se dio cuenta que el nombre de mis hijos estaba entre los inscritos y me lo comunicó y vimos que todos los que habia pedido plaza y habían sido rechazados, ahora sí estaban admitidos", esxplica uno de los padres.