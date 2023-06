Alberto Miguel Primo Llacer ha sido una de los grandes triunfos que ha conseguido el PP en l’Horta Sud, al pasar de estar en la oposición a ganar las elecciones con mayoría absoluta. Doctor en Derecho por la Universidad de Valencia y la Federico II de Nápoles, licenciado también en Ciencias del Trabajo, alterna su trabajo como abogado con el de profesor asociado en la Universitat de València. Cargos que ahora debera aparcar para afrontar cuatro años en la alcaldía. Asegura que quiere ser un alcalde de calle, cercano -le da su número de teléfono personal a todo el que se lo pida – y cambiar la percepción que se tiene de Alcàsser.

¿Cómo se gestiona pasar de la oposición a ser alcalde con mayoría absoluta en un día?

Estoy muy contento, bueno más agradecido que contento. Nos hemos quedado a solo 28 votos del décimo escaño. Si yo ya estaba orgulloso de ser concejal, imagina que te elijan tus vecinos para ser alcalde y que lo hagan porque han valorado tu trabajo.

¿Cómo está siendo su primera semana?

Muy intensa. Mi primer día de alcalde fue el útlimo día para presentar alegaciones al estudio mediomabiental de la futura macrodepuradora que quieren instalar en Alcàsser y que nosotros queremos impedir. También comenzaron a instalarse las marquesinas de los autobuses y hemos tenido que cambiar algunas tras hablar con los vecinos. El martes vencía el plazo para solicitar una subvención conjunta con otras poblaciones como Teruel y Gavarda para la informatización del saneamiento, algo que gestionó el anterior gobierno pero que consideramos bueno.

¿Qué áreas va a asumir y cómo va a repartir el resto?

Yo me quedo Hacienda, Personal y Sesguridad. Por suerte tenemos 9 concejales y quiero que trabajen todos, para que los vecinos tengan una respuesta rápida y eficaz. Es por eso que desde Transparencia se hará un seguimiento de los escritos que entren. Por ejemplo, nos hemos encontrado con uno de octubre de un hombre que ha demandado al ayuntamiento porque le cayó una rama y nadie le ha contestado en todos esos meses, eso no se puede tolerar. También he separado Fiestas de Cultura porque creo que las debemos poner en valor, siendo cultura como es, deben tener un tratamiento especial por la dificultad de las mismas.

Dice que gestionará Hacienda, ¿cómo se ha encontrado las arcas municipales?

Yo sinceramente me creí a mi antecesora cuando en el discurso del pleno de investidura dijo que dejaba 2 millones de euros en las arcas. Pero luego el interventor me dice que son 1.135.000 euros, pero que además debemos pedir una modificación de crédito ya de 250.000 euros, entonces ya no son 2 millones, son 885.000 euros. En 2022 se gastaron 3 millones, y el problema no es que se hayan gastado, sino dónde. Nosotros ya llegamos con los presupuestos aprobados y jugaremos con lo que hay.

¿Qué espera de la oposición?

Tengo muchas esperanzas, aunque tenga mayoría absoluta creo que hay que contar para todo con ellos, y sobre todo para evitar la instalación de la macrodepuradora. Es una cuestión transversal que no es partidista, otros partidos de izquierda y de derecha también se han reunido con la Plataforma. Yo tengo la esperanza de que el PSOE cambie de opinión y nos apoye, porque es algo objetivamente malo, no solo para nosotros, también para Picassent Albal. No es cambiarla de sitio, es cambiar el modelo. En virtud de principio europeo de quien contamina paga, yo me gestiono lo mío, y lo hago para mis habitantes. Si yo lo hago soterrado no hay ningún problema y por supuesto no lo haría en una zona inundable del Patricova, que es lo que hemos alegado ante el Ministerio. Cuando haya una inundación, o una fuga, en una hora estaría en l’Albufera.No sé si se podría hacer peor.

¿Cree que aún se está a tiempo para frenar la instalación de la depuradora?

Estamos en un momento complicado porque es el anteproyecto de eleboración de impacto ambiental, pero no desistimos, parafraseando a Churchill, “solo cabe sangre, sudor, lágrimas y esfuerzo”. Estas alegaciones es el primer escrito que presenta este ayuntamiento. Hemos recibido el mandato representativo en ese sentido, hemos clarificado nuestra postura porque creemos que la depuradora es mala para el interés de Alcàsser, y nos hemos visto solos en esa defensa.

Que le hayan votado para frenar la depuradora, debe ser una gran responsabilidad.

Tremenda. Hemos sido personas serias y responsables en campaña y hemos explicado que vamos a intentar pararla, pero es que ya no depende ni de la Generalitat . La pelota esté en el tejado del Gobierno de España, porque depende del Ministerio de Transición Ecológica. Espero que haya un cambio de gobierno el 23 de julio para que nos escuchen, aunque tengo esperanza que lo hagan los que estan ahora, porque objetivamente es que es negativo. Vamos a un modelo que es el de trasladar Pinedo aquí, y a nadie le gusta Pinedo. Hay otras formas, por ejemplo mejorar la separativa en todas las poblaciones y así reducir el caudal que va a Pinedo, además se va a ampliar la estación de Torrent que ya no tendrá por qué depurar sus aguas en Pinedo que representan el 20%, y también están los tanques de tormenta, que aún no están finalizados.

Aparte de evitar la EDAR, ¿qué otros proyectos tiene en mente?.

Crear una biblioteca.Apostar por la educación, que ser de Alcàsser no signigfique tenerlo peor para estudiar. Ya sabemos donde queremos ubicarla, yla idea e sque no solo se abiblioteca sino más polifuncional. Tmaiubén crear unapista de atletismo, ya que tenemos a un club que se debe ir a Picassetn a entrenar, o devolver al pueblo el campo de fútbol ahora en manos de la Federación. Y algo muy importante, mantener las calles limpias con algotan sencillo como coordinar todas las empresas que hay y sino gestionar directamente los servicios desde la administración pública. Luego al PP se le pone el “san benito” de que somos los que privatizamos, pero es que no me han dejado nada, ni siquiera la piscina. Creemos en los servicios públicos y queremos tenerlos de calidad. “Queremos que diferencien a Alcàsser, que se le conozca por nuestros servicios y no por lo otro -en referencia al crimen de las niñas -, tenemos que cmabiar la percepción que se tiene de Alcàsser. Si la gente conociera nuestra gastronomía, nuestros dulces, los toros, que siempre digo que si Hemingway viniese a Alcàsser, Pamplona no existiría”.

¿Cuál es la salud laboral e industrial de Alcàsser?

Hay mucho por hacer. Solo tenemos un ADL y no se ha hecho, por ejemplo, un análisis de los resultados de empleabilidad de los talleres de empleo que se hacen aquí, y crear nuevos talleres. Nos hemos reunidos con los miembros del polígono del Pla para que nos trasladen sus inquietudes. Solo tenemos tress miembros en la Brigada y son necesarios más.

Hablemos del PP, y en Alcàsser, eso es sinónimo de Reeme Avia ¿que ha sido para ti?

Solo tengo palabras de agradecimiento. Yo aspiro a traer las inversiones que trajo ella, el instituto, reforma del colegio, dos puentes. Hemos hecho una transición en la que ella estuvo de número 3 de concejala, y es impagable tener a una persona que no solo te apoya un 200%, sino que además tiene una gran experiencia de gobierno con 28 años de concejala y 10 de alcaldesa. Contar con eso ha sido un lujo, y a eso se une que tiene una calidad humana tremenda.

Como coordinador del PP en l’Horta Sud , ¿cómo valoras el nuevo panorama tras el 28-M

De forma muy positiva, porque hemos mejorado en todo. Hemos sido la fuerza más votada en la provincia y a nivel comarcal hemos recuperado Torrent, Xirivella, y Albal además de Alcàsser, Estamos muy satisfechos pero no pagados con nosotros mismos. Creemos que debemos mejorar la comunicación, o bien con el mensaje o escuchar más. Se ha acabado con regímenes. Jesús Ros era una institución en Torrent y Amparo ha acreditado una solvencia más que suficiente, que no está a la sombra de nadie y ha conseguido unir el partido y recibir el apoyo de la gente. Paqui, igual en Xirivella o José Miguel Ferris en lbal. Además se han revalidado las mayorías absolutas en Alfafar, Massanassa y Llocnou.

¿Y cómo valoras lo pactos con Vox ?

Cada muncipio es distinto y tiene su idiosincrasia. Tenemos confianza en la gente que estará en el gobierno y así no slo ha trnamsitido que a la hora de hacer los pactos se dejen fuera cuestiones idiológicas, para centrarse en mejorar el pueblo. Mantener las calles limpias no es una cosa de derecha, izquierda o centro, es de ser aseado y trabajar para que estén bien.