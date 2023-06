Una semana después de ser proclamada alcaldesa, Paqui Bartual sigue aterrizando en el ayuntamiento, aunque acumula 16 años como concejala. Docente de profesión en un colegio de Mislata, responde con la tranquilidad del cambio que han pedido las urnas. Se marca como retos mejorar la limpieza, la seguridad ciudadana y el transporte público, y asegura que con el binomio PP-Vox a Xirivella le va a ir mejor

¿Quién es Paqui Bartual?

Soy una ciudadana más de Xirivella. Me he criado aquí, he nacido aquí, tengo todos mis arraigos aquí. Mis padres me han intentado siempre inculcar todas las tradiciones y para mí es todo un orgullo no solamente ser de Xirivella sino ser alcaldesa para tener una mejor Xirivella.

Ha pasado una semana de su investidura como alcaldesa. ¿Ha asimilado ya la responsabilidad que se le viene encima?

Creo que todavía no soy consciente de lo que supone el cargo de ser alcaldesa de tu pueblo, pero lo asumo con mucha tranquilidad ya que me considero una persona paciente. Ahora estamos aterrizando, viendo la casa, todos los departamentos y siendo conocedores de la situación y de la realidad que tiene el Ayuntamiento.

¿Le sorprendió la petición de Michel Montaner para que gobernara la lista más votada?

No me sorprendió, la verdad. Pero, bueno, ellos ya han manifestado en varias notas de prensa que no querían nada con el Partido Popular y también en redes sociales han expresado lo que ellos han considerado que deben de hacer, pero nada más.

¿Cómo han sido las tres semanas de negociaciones con Vox? ¿Qué puede revelar de lo que sucedió entre bambalinas?

Pues la verdad es que lo que respecta a Xirivella ha sido una negociación bastante tranquila. Hemos llegado a un buen entendimiento, como debe ser entre las personas que realizan un pacto y la verdad es que el resultado ha sido muy positivo. Creo que vamos a hacer un gobierno muy estable en el que los ciudadanos pueden estar muy tranquilos y yo creo que, en definitiva, Xirivella ha decidido que haya un cambio. Y con este pacto con Vox vamos a hacer que una Xirivella mejor, tal como ha demandado la ciudadanía en las urnas y ese es nuestro compromiso.

« Quiero que Xirivella sea un referente de la comarca de l’Horta, que a día de hoy no lo es»

¿Qué responde al temor o las críticas por el hecho de que Vox entre en las instituciones?

Yo no tengo ningún miedo. Es más, a la gente de Xirivella que sé que me ha depositado su confianza en mi, gente que no es del Partido Popular y que ha votado a Paqui Bartual porque cree en mí, les digo que estén totalmente tranquilos, que va a ir todo bien y que estoy convencidísima de que Xirivella estos cuatro años va a mejorar, y que el pacto con Vox no va a suponer ni un detrimento en todo aquello que se ha logrado en todos estos años. Quiero que Xirivella sea un referente de la comarca que a día de hoy no lo es.

Vox, dentro de su gobierno, tendrá las áreas de Comercio, Consumo, Sanidad, Desarrollo Local y Cultura. ¿Son las que ellos pidieron o han limado el reparto final?

Cuando hay una negociación al final tienes que llegar a un acuerdo y desde altas instancias de Vox han solicitado algunas consellerias, aquí en el ayuntamiento concejalías, y, en definitiva, estamos contentos con el resultado final del pacto.

¿Qué hoja de ruta quiere desarrollar estos cuatro años?

Uno de las prioridades es poner ya en marcha el transporte público. Es la primera acción que voy a hacer. Es algo personal y que voy a llevar a cabo en cuanto el próximo presidente Carlos Mazón ocupe ya el cargo. Pediré cita para mejorar el transporte en Xirivella. También hemos tenido que actuar de urgencia en el Departamento de Servicios Sociales, que se encuentra una situación muy difícil y hemos tenido que firmar un decreto de emergencia que es necesario para la gente que lo necesitaba. También queremos implantar la policía de proximidad, quiero que la gente que vive aquí en Xirivella se sienta segura. También pretendo un municipio que sea accesible, que los ciudadanos con movilidad reducida tengan aceras como corresponde para que puedan circular.

Ahonde en las carencias que tiene el transporte público

El tema de frecuencias es muy importante. Aquí suelen pasar los autobuses y mucha gente va de una parada a otra porque vienen llenos de otros municipios y el transporte es obsoleto. Hay que modificar esa licitación que hay porque Xirivella se merece un transporte más digno, que se adecue al siglo en el que estamos y que la gente se merezca llegar a su trabajo en tiempo y forma, no como ahora que llega mucha gente tarde a trabajar.

Durante la campaña remarcó cuestiones como la seguridad y la limpieza. ¿Cree que Xirivella está sucia y es insegura?.

Unos de mis pilares es la seguridad, la limpieza y el transporte público. Es obvio que el contrato de limpieza tenemos que mejorarlo y lo vamos a revisar muy bien y vamos a incrementar lo que sea necesario para que Xirivella esté limpia.

« Tenemos una carencia de personal en Asuntos Sociales, Educación y Personal»

En esta primera semana en el cargo, ¿Cómo se ha encontrado el Ayuntamiento por dentro a nivel de gestión o situación financiera? ¿Se ha llevado alguna sorpresa?

Pues me he llevado una sorpresa, sobre todo en el departamento de personal, donde no tenemos jefe o jefa de personal, técnico de servicios sociales o técnico de educación. No hay personal por cuestiones varias. De hecho, en estos días tenemos que tomar medidas muy urgentes porque la administración tiene que funcionar. Hay inicio de curso donde no tenemos la técnica de educación o en servicios sociales hay que firmar muchas cosas de forma urgente, pero tampoco tenemos la figura de la jefa de personal. En breve empieza el proceso de selección, pero ese proceso conlleva un tiempo.

¿Volverán los bous al carrer?

Me considero una persona taurina, pero no sé si van a volver o no a día de hoy. Ahora no hay una demanda, pero si la ciudadanía lo quiere y todo se realiza con los cauces reglamentarios, con todos los permisos y demás, volveríamos a hacer bous al carrer enXirivella como lo hicimos cuando gobernamos.