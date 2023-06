Marti Raga, concejal del equipo de Gobierno de Catarroja, ha calificado de "impresentable" el "incivismo" de una buena parte del vecindario del municipio de l'Horta Sud .El edil de Compromís ha revelado que "no hay día que en las obras de reurbanización de las calles Paiporta, en el Raval, y de Placetes, Canya i Peix, en les Barraques, los obreros que están trabajando a pie de calle no se encuentren la mierda de un perro en medio de las obras".

El regidor reslata la "falta de civismo y de empatía de algunas personas del vecindario" que les "lleva a llevar al perro a cagar donde otras están trabajando con sus manos para mejorar su calle" o "a tirar colillas de los balcones, a dejar la basura de su casa en medio de la calle o a escupir donde otras personas están poniendo una alcantarilla o empedrando la calle".

Y Raga ha acabado explotando hoy. "Esta misma mañana alguna persona ha decidido que el saco de arena que se utiliza para rejuntar el empedrado de la calle Placetes era el lugar idóneo para dejar la bolsita con los excrementos de su mascota", ha lamentado. "Y me da igual que todavía no estén puestas las papeleras (los excrementos de perro van al contenedor, porque tiene tapa y se recoge todos los días), me da igual que el contenedor más cerca esté a 50 (o a 5.000) metros y me da igual que haya utilizado bolsa porque no hay excusa que justifique esa falta de civismo contra unas personas que están trabajando en la calle para mejorar el pueblo. Es completamente impresentable", ha proclamado.

El edil valencianista admite que,como fiel seguidor de la escuela de Rousseau, "siempe he confiado en la bondad de las personas" y "creo que el ser humano es bueno por naturaleza" y que "es la sociedad la que corrompe a las pesonas, y de vez en cuando a una la vuelve completamente impresentable".