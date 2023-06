Compromís por Museros ha rechazado la propuesta que el PSOE les había hecho para entrar en el gobierno municipal después de que los socialistas cerraran un día antes de la investidura un pacto con EU-Podemos. La alcaldesa Cristina Civera pretendía incluir en la coalición a los valencianistas, sin embargo, tras estudiar la propuesta, desde Compromís afirman que esta no admitía margen de negociación en aspectos como los 44.000 euros de retribución asignados a la primera regidora, a los cuales habría que sumar el salario "de todo el equipo de gobierno que se libera".

Según Víctor Xercavins, portavoz de Compromís, la coalición valencianista ha constatado "que las áreas ofrecidas no son ámbitos de gestión de gran contenido ni peso". Y añade: "De hecho, no hay partida presupuestaria explícita o si la hay, es tan reducida que el coste del sueldo del regidor sería superior al dinero gestionado, cosa que contravendría los principios de Compromís e iría en contra de uno de los puntos que para nosotros era fundamental en estos momentos de penuria económica para gran parte de la ciudadanía: mostrar una mínima moderación salarial en línea con la población y el presupuesto municipal de Museros. No solo no han hecho esto sino que la intención es subirse el sueldo por encima del rango en otros pueblas de los alrededores con más habitantes y presupuesto», señalan en Compromís.

"No daremos ningún cheque en blanco por el ofrecimiento de un sueldo"

Sin acuerdo, Xercavins lamenta no poder incorporar al gobierno, entre otros aspectos, un calendario para hacer realidad la comunidad energética local, un plan de movilidad sostenible que priorice las personas o un plan de racionalización de la ocupación de la vía pública para evitar que los obstáculos temporales estén más tiempo del estrictamente necesario en la calle.

Finalmente, el político progresista se queja de que la propuesta recibida no dejara margen de negociación. "No podíamos aceptarla", subraya Xercavins. "Creemos que realmente no ha habido voluntad negociadora que tuviera como objetivo facilitar el acuerdo. Esperamos que a lo largo de la legislatura se pueda llegar a conformar una relación de respeto que nos permita llegar a la confianza necesaria para colaborar de forma más estrecha. Por ahora, haremos una oposición constructiva y el gobierno nos tendrá a su lado para salir adelante todo aquello que mejore la vida de las personas de Museros, pero no daremos ningún cheque en blanco por el ofrecimiento de un sueldo».