El coordinador de Esquerra Unida de Quart de Poblet ha presentado su renuncia por motivos personales, pero también políticos, que no ha querido detallar. Felipe de la Fuente sostiene que "mi carrera profesional y mi vida familiar no me dejan mucho más tiempo", pero también alude a "motivos políticos en los que no entraré aquí". El dirigente dice marcharse "con la sensación de haber hecho lo que he podido, con errores y algún acierto, para tener una Esquerra Unida digna en nuestro municipio. Al menos con la cabeza alta".

De la Fuente apunta que tras el 28M, en las que el proyecto de Quart entre Totes, del cual formamos parte, obtuvo la representación de un concejal, "a priori visto como algo decepcionante pero conforme pasaba el tiempo y vistos los resultados a nuestro alrededor, nos podía cambiar la perspectiva y pensar que algo habremos hecho bien para salvar los muebles, toca dejar paso".

El excoordinador relata que tras las elecciones municipales de 2015, "asumí la coordinación del colectivo local de Esquerra Unida de Quart de Poblet al dimitir el anterior coordinador José Navarro Carrizo. Intenté, no sin toda la ayuda del colectivo local, intentar recuperar la representación perdida en el ayuntamiento. Intenté mantener el carácter fiscalizador que había demostrado el colectivo hasta entonces con el mayor rigor posible y no sin abandonar la parte positiva de propuestas que mejorasen las condiciones de las vecinas y vecinos del pueblo. Llegaron las elecciones de 2019 en las que no supe hacer entender a otros colectivos la importancia de la unidad (la verdadera unidad) a la izquierda del PSOE. Fallé en el intento y nos presentamos en solitario. La campaña y la colaboración que obtuve de prácticamente todo el colectivo me hizo pasar dos de las mejores semanas de mi vida y conmigo me las llevo en el recuerdo, pero los resultados supusieron un duro golpe al no conseguir obtener representación de la cual me hice y me hago totalmente responsable".

"Aun así, tras aquella quedada en el parque del río Turia donde el colectivo de Quart me mostró su apoyo para continuar como coordinador y así lo hice. Llegaron momentos duros de desmovilización, la pandemia y también los desencantos con estamentos superiores de EUPV/IU. Todas estas circunstancias no hacían sino ahondar en esa sensación de dejarlo prácticamente todo (como las áreas de salud de IU y EUPV), pero el proyecto de Quart entre Totes y la humildad (esta vez sí) con la que todos y todas participamos y afrontamos este nuevo proyecto me devolvió la ilusión de hacer algo a nivel local".