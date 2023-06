Las obras de renovación en la Línea 1 de MetroValencia entre Torrent y Castelló, que desde el lunes y hasta el 31 de agosto dejará sin servicio a todos los usuarios de las paradas entre ambas poblaciones, va a afectar también a los viajeros de la estación de Torrent Avinguda, que cerrará por dichos trabajos del 30 de julio al 31 de agosto. De tal manera, que las personas que utilizan a diario o de manera esporádica las líneas 2 y 7, iniciarán o concluirán su trayecto en la estación de Torrent, en el casco antiguo de la capital de l’Horta Sud.

Un cartel en uno de los laterales de la estación de Torrent Avinguda, en el tablón de comunicaciones, anuncia las obras entre Torrent y Castelló, del 3 al 31 de agosto. La actuación, que consiste en la renovación de vía y pasos a nivel, obligará a desplazar a los usuarios en autobús. Pero no se especifica que la estación situada en la Avinguda al Vedat estará cerrada todo el mes de agosto a causa de esos mismos trabajos. Esa incidencia está reflejada en la página web de Metrovalencia, a la que remite el citado cartel para más información.

A falta de un mes para que la estación de Torrent Avingua cierre a cal y canto, los viajeros y viajeras desconocen que no van a poder subir y bajar donde lo hacen habitualmente en agosto. Basta como estadística las preguntas formuladas por este diario a una decena de usuarios esta jueves por la mañana. Solo una mujer ha reconocido estar informada, gracias al servicio de alertas de Metrovalencia en su teléfono. “Sí lo sabía por un aviso del móvil pero me va a fastidiar”, afirma. Viaja junto a una amiga, que se queda a cuadros cuando se entera del cierre de la parada. “¿No me digas que cierran? Pues mi marido tiene que coger el metro cada día a las cinco de la mañana”, lamenta.

"Va a ser un fastidio"

Zulma es otra de las usuarias habituales. Se entera por este medio de la clausura de la estación. “No lo sabía, la verdad. Vivo aquí al lado y lo cojo todos los días para ir a Valencia”, asegura. Al informarle del cartel que avisa de las obras, que no del cierre, responde enojada. “Tengo más los ojos, cómo voy a leer esos carteles. Va a ser un fastidio”, critica. Otra de las afectadas, que viaja a la capital por trabajo, escucha la conversación. “Perdona, eso me interesa”, afirma. “No me he fijado en los carteles y tampoco han dicho nada por la megafonía de los trenes”, revela.

Pero como siempre, la alegría va por barrios. Los estudiantes o los que estén de vacaciones eludirán el cierre de agosto. Dos chicas esperan para poder recargar su bono. “Utilizamos el metro para ir a la universidad, así que nos da igual”, reconocen. Lo mismo que otras dos jóvenes a punto de ‘tickar’ y cruzar las puertas. “Ahora solo lo usamos para ir algún día de compras”, bromean. Pero cuando se les repregunta que habrá que desplazarse hasta la antigua estación para poder coger el metro durante un mes, una de ellas suelta un espontáneo "ostia, eso si va a ser una putada". Tampoco a los trabajadores que en agosto estén de asueto parece importarles mucho. “En agosto estoy de vacaciones así que….”, dice una mujer que llega a Torrent con el uniforme de una empresa de limpieza.

Pero no hace falta viajar por trabajo. Son muchos los torrentinos y torrentinas que utilizan el metro para desplazarse hasta la playa de las Arenas, aprovechando la conexión del tranvía. “Pues ya me dirás si tenemos que bajar hasta la estación de abajo cargados con la nevera y las sombrilla”, dice una pareja. Y no solo se utiliza el metro en dirección València. También hacia Picassent. Celeste se despide de su hija. Le explica dónde debe parar y que tiene que cruzar de anden para tren coger el metro en dirección Castelló. “Me acaban de decir en la taquilla que desde el lunes la línea estará cerrada. Va a Picassent a ver a un amigo, pero si tiene que coger ahora un autobús no sé si la voy a dejar, la verdad”, reconoce.