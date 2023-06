El Ayuntamiento de Torrent ha decidido reforzar el servicio de autobuses que conecta la estación de metro de Torrent con la de Avinguda, después del anuncio de FGV publicado por este diario, de que dicha parada estará inhabilitada todo el mes de agosto por las obras de mejora de las vías.

El consistorio ha recordado que FGV ha puesto a disposición de los usuarios autobuses que suplirán los metros, con las mismas fracuencias, aunque no con el mismo recorrido, ya que no paran en las urbanizaciones de Picassent, como Omet, Sant Ramón, Realón y Espioca. Sin embargo, del 30 de julio al 31 de agosto el servicio de autobuses sustitutorio entre las estaciones de Torrent y Torrent Avinguda no estará habilitado.

"Ante esta situación, el Ayuntamiento de Torrent reforzará el servicio de TorrentBus durante el mes de agosto, para facilitar la conexión entre las estaciones de Torrent y Torrent Avinguda, de forma que la ciudadanía pueda realizar sus desplazamientos habituales con la mayor normaildad posible", señalan desde el gobierno local.

Precios más baratos

Además, los usuarios de Torrent van apoder hacer este trayecto manteniendo los precios rebajados. Con el objetivo de fomentar la movilidad sostenible y facilitar el acceso de la ciudadanía a los servicios públicos, el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Torrent amplía el descuento del 50% a los usuarios de TorrentBus hasta que finalice el año 2023, manteniendo un precio de 3’45€ en la tarjeta credibus de 10 viajes.

Así lo ha anunciado la concejala de Movilidad, Sonia Ángeles Roca Martínez, quien remarca que “trabajamos para mejorar la vida de nuestros vecinos y vecinas, ofreciéndoles los mejores servicios posibles para que puedan hacer uso de manera fácil y sencilla, incentivando, además del transporte público, un ahorro en la economía doméstica”.