El PSOE de Museros ha respondido a la decisión de Compromís de no entrar en la coalición de gobierno, en la que también esta Esquerra Unida, al calificarla de "inaceptable". Los socialistas explica que el inicio de esa negociación "se dilató hasta una semana, tiempo en el que el PSOE de Museros pudo reunirse con su anterior socio de gobierno (EU), y trazando una clara hoja de ruta para los próximos 4 años, se llegó a acuerdos programáticos y a la definición de las áreas y porcentajes de dedicación de cada miembro del gobierno".

Una vez sentados con Compromís, el PSOE revela la primera pregunta de Compromís: "¿los socialistas quieren gobernar con Compromís?". Esa pregunta, afirman los socialistas "dejó entrever su poca voluntad de negociación y la nula apertura a explorar la colaboración por un Museros progresista en un contexto en el cuál, de no haber querido que formarán parte del gobierno, el grupo socialista no tenían ninguna necesidad de hacer esa propuesta. Cómo respuesta a su pregunta, el 20 de junio el colectivo socialista les respondió a la pregunta con una propuesta de gobierno ajustada a los acuerdos ya alcanzados con EU, a la cual respondieron 6 días después negando su voluntad de entrar en el gobierno" y alegando que la propuesta es cerrada y no negociable”.

El PSOE dice que en un entorno "en el que se esperaba generar confianza, los socialistas se encontraron con un colectivo parco en voluntad de negociar, que contestó a una propuesta de gobierno con un WhatsApp. Alegando que las áreas ofrecidas no tienen peso político y que la consignación presupuestaria iba a ser inferior al sueldo que cobraría el concejal, el grupo valencianista acababa de transmitir que no tenían interés alguno en gestionar algunas de sus históricas áreas de programa: La promoción lingüística, el turismo, o agricultura, no mencionada en la primera propuesta, pero aún disponible en la negociación".

Para los socialistas de la alcaldesa Civera, "los tiempos son fundamentales en cualquier negociación, pero la voluntad de negociar sólo existe cuando hay interés. Y en un contexto dónde las condiciones económicas de gobierno fijaban un máximo de 30% de dedicación por área gestionada, y del cuál ellos eran sabedores pues es lo que el pueblo ha votado perpetuar, Compromís no ha tenido interés en gobernar, y por eso no ha mostrado voluntad de negociación".