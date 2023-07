El Club de Ajedrez de Silla busca patrocinadores para poder seguir compitiendo en Europa y en la División de Honor Española. La entidad de l'Horta Sud se ha quedado sin las ayudas que concedía la Federación de Ajedrez de la C. Valenciana, retiradas a finales de 2022. El agujero económico asciende a 3.000 euros.

Según explican desde el club de Silla, campeón de España en 2020 y clasificado entre los 15 mejores de Europa en 2022, tras las elecciones en la federación celebradas el pasado año, se les comunicó que este año ya no percibirían las ayudas que les venían concediendo en temporadas anteriores por hacer frente la participación en el Campeonato de España y la Copa de Europa de Clubes de Ajedrez.

José Antonio García, director deportivo del club de Silla, atribuye la retirada de las asignaciones a una "cuestión política" al no haber apoyado a la candidatura ganadora al frente de la federación valenciana. El dirigente revela que esas ayudas irán destinadas ahora a sufragar una iniciativa llamada "Valencia Cuna", que pretende apoyar a la cantera del ajedres valenciano. Pero el bocado que sufre ya este año la caja del club es de unos 3.000 euros, lo que supone entorno al 20% del presupuesto global. "Con ese dinero teníamos cubierto los vuelos y los desplazamientos nacionales", explica García.

El club asegura que las competiciones de este curso, en septiembre el campeonato de España en Jaén y el de Europa en octubre en Albania, "no peligran porque podemos sufragarlo pero el año que viene será imposible porque estamos hablando ya de un desafe se 6000 euros, el correspondiente a este año y el siguiente", explica. José Antonio García insiste que "no había necesidad de quitar esas ayudas, son para potenciar a los clubes que compiten fuera de la C. Valenciana y esas subvenciones son para los socios y sus jugadores y las cuestiones políticas deberían quedar al margen", critica.

Búsqueda de patrocinadores

Ahora el Club de Ajedrez Silla busca patrocinadores para subsanar este contratiempo y poder seguir siendo la referencia del ajedrez valenciano y nacional, siendo uno de los clubs con mayor número de socios en la Comunidad Valenciana. "Gracias al trabajo de su escuela se ha consolidado participando de forma ininterrumpida en la máxima categoría en los 3 últimos Campeonatos de España. Su participación ha sido destacable llegando a proclamarse campeones en 2020. Este buen resultado en la competición nacional les ha llevado a participar en las últimas 2 Copas de Europa de Clubes con un papel más que destacado", explican desde la entidad.

El club de l'Horta Sud, además, viene trabajando en labores sociales como su programa de integración social a través del ajedrez de la mano del Centro Ocupacional TOLA, (usuarios con diversidad funcional) el mantenimiento de la escuela para niños y jóvenes y los numerosos torneos y actividades para el fomento de la práctica de este deporte. "Todas estas acciones han situado a la localidad de Silla en el epicentro del ajedrez internacional. El Club de Silla recibía hace unas semanas el reconocimiento de Porrot de Honor de la localidad por todo lo que le aporta y ahora vive un momento complicado de cara a continuar con su labor", resaltan.