Més de 400 persones han gaudit aquest cap de setmana de la IXa edició del Certamen de Teatre EscenAlaquàs organitzat un any més per Carabau Teatre i l’Ajuntament d’Alaquàs. Durant quatre dies, el Castell s’ha convertit en el millor escenari teatral pel qual han passat companyies de gran qualitat artística. El Premi Amparo Alabau a la millor obra elegida pel públic ha estat per a “Els dies de la nit” de Font Viva Teatre.

El festival es va iniciar el dimecres 28 de juny amb "Long form Impro" del grup d'improvisació Improu. Les representacions van continuar el dijous 29 de juny amb "Els dies de la nit" de la companyia Font Viva Teatre, el divendres 30 de juny amb "El Eunuco" de Tejuba Teatro i el dissabte 1 de juliol amb "La visitante" de la companyia Mamántula Producciones. En l'apartat de Microteatre es va poder gaudir de tres peces el divendres i el dissabte. EscenaAlaquàs va sorgir en l'any 2013 amb vocació de mostrar tendències actuals del panorama teatral pretenent connectar amb un públic majoritari i popular. Dirigit a grups de teatre emergents, tant amateurs com professionals, la companyia Carabau Teatre va començar una campanya de promoció del certamen que va aconseguir un gran èxit de convocatòria i a la qual es van presentar destacades companyies de tot el país.