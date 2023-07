El Partido Popular de Bonrepòs i Mirambell ha criticado las nuevas asignaciones del equipo de gobienro, formado por PSOE y Compromís, con un incremento 28%, unos 19.600 euros. "Es un días histórico al aprobarse las asignaciones del equipo de gobierno más caro de la historia", afirman los populares que califica de "lamentable" el aumento del gasto .

El PP critica que los votos del PSOE y Compromís, y en contra de los populares, sirvieron para sacaro adelante dichas asignaciones "donde el pueblo ha pagado el precio del sillón de la alcaldesa". Así, la alcaldesa Raquel Ramiro pasará a cobrar 32.000€, 8.000 euros más que hasta ahora. Además, la tercer teniente de alcalde estará liberada al 50%, con un salario de 14.000 euros anuales, mientras que otros dos concejales socialistas tendrán un salario de 8.250 euros al año.

Además, ha habido un incremento de la asignación a los partidos políticos de 200 euros más por concejal y año. "El Partido Popular sale beneficiado al ser el que más concejales tiene como fuerza más votada y donde también nos hemos mostrado y votado en contra, por mucho que la ley así lo contemple. Lamentamos que quieran justificar su subida de sueldo con el sobrante del primer semestre del año destinado a la Policía Local del Municipio. Alegan que no se puede hacer nada, cuando todos sabemos que en un futuro, por la falta de efectivos, tendremos que hacer frente al pago de horas extras. Creemos que no era el momento de aplicar subidas dada la situación general. Si ha sobrado dinero de la asignación de la Policía Local, se utiliza en otros Servicios Públicos, y no en metérselo en el bolsillo", denuncia el PP, que reconocen que "la vida ha subido, pero eso no lo tiene que asumir los vecinos de Bonrepòs i Mirambell. Con el PSOE se han perdido Servicios Sanitarios reduciendo servicio de Pediatria.Se ha perdido Seguridad reduciendo la partida destinada a la policía y no supliendo las bajas, cruzándose de brazos con el tema de los okupas. Ahora sabemos cuál ha sido el Pacto de PSOE-Compromís, el pacto de los perdedores y de llenarse ellos los bolsillos con el dinero de nuestros impuestos".

"No es una exageración"

Por su parte, la alcaldesa Raquel Ramiro defiende la subida de su salario "en una regulación de la retribución por la responsabilidad y el trabajo que comprota ser alcaldesa". La mandataria socialista recuerda que en 2011 el alcalde del PP cobraba 30.000 euros "así que dos mil euros más doce años después no es una exageración". En este sentido, apunta que "soy la alcaldesa con el suelo más bajo de toda la comarca de l'Horta Nord". Sobre las retribuciones de los dos concejales de su partido, explica que "no forman parte de la junta de gobierno con lo que no cobran por la asistencia. Esos 8250 euros equivalen a las juntas de gobierno que sí cobraran los otros compañeros del ejecutivo que sí las perciben".