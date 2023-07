Unas elecciones generales en plena canícula está obligando a los ayuntamientos de l'Horta a realizar algunos cambios y proveer a los colegios electorales de equipos de refrigeración para que los integrantes de las mesas, así como interventores y apoderados, puedan soportar el fuerte calor típico de julio.

Así, el Ayuntamiento de Torrent explica que se colocarán 61 ventiladores para paliar las altas temperaturas en parte de las 103 mesas electorales donde las instalaciones no cuentan con aire acondicionado. Serán los propios centros los que dejen los ventiladores utilizados normalmente. Además, la Brigada de Obras irá repartiendo agua fría para los miembros de las mesas y Protección Civil y Cruz Roja harán un especial seguimiento para atender cualquier incidente.

En Paterna, el consistorio está preparando un dispositivo con aires acondicionados portátiles y ventiladores para aquellos colegios que carezcan de aire acondicionado.

En Burjassot, el plan municipal pasa por distribuir entre 25 y 30 ventiladores entre las 45 mesas cuyas instalaciones no tengan aire acondicionado. También se repartirá medio millar de botellas de agua entre las mesas electorales.

En Aldaia, el departamento de Secretaría está organizando la jornada y ubicará los colegios electorales en aquellos espacios que cuenten con aire acondicionado y evitar los que no sea posible colocar ventiladores. Por ejemplo, el centro de votación situado en el polideportivo Jaume Ortí cambiará el habitual pabellón por una sala refrigerada.

En Alaquàs, el consistorio avanza que alquilará once equipos de aire acondicionado portátil para dar servicio a los distintos espacios habilitados para la jornada electoral, distribuidos en seis colegios electorales. En este sentido, el ayuntamiento barajó la posibilidad de mudar los colegios habituales a otras instalaciones con aire acondicionado pero estas no eran del tamaño suficiente. También se descarto cambiar las ubicaciones para no marear al elector que tiene muy reciente el 28M.

En Alfafar, se está procediendo a realizar un exhaustivo análisis de cada espacio y las condiciones para ver las medidas que se toman.

Cambio de colegios en Silla

El Ayuntamiento de Silla cambiará tres colegios electorales para evitar las molestias derivadas de las altas temperaturas. El alcalde Vicente Zaragozá explica que «en algunos de los espacios empleados en los colegios electorales en las últimas elecciones municipales no se contaba con aire acondicionado, motivo por el cual hemos decidido cambiar 3 colegios electorales y trasladar algunas mesas». Así, los ciudadanos y ciudadanas que habitualmente ejercen su derecho a voto en la Nau Jove, en esta ocasión lo harán en la Biblioteca Pública Municipal Xelo Carbonell Company; los votantes que lo hacían en el CEIP Reis Catòlics pasan a votar al Centro Cultural Carmen Valero mientras que los votantes del CEIP El Patí esta vez lo harán en el Centro Ocupacional TOLA. Por otra parte, los colegios electorales de la Nau de la Cultura, el CC Sagrada Familia, y el CEIP Sant Roc mantienen su ubicación y en las salas dónde no se cuente con climatización, el ayuntamiento instalará aires acondicionados portátiles.