Dimarts de vesprada es donà el tret d’eixida de les Primeres Jornades d’Oralitat dedicades a Llorenç Giménez, organitzades per l’Associació Cultural El barranc de Paiporta. Serán tres dies de taules redones, sessions de contes i conferències, amb una taula redona sobre la figura del Mestre i rondallaire a qui es dediquen les jornades.

Moderades per l’escriptor i contacontes Carles Cano, diverses persones molt properes a Llorenç: Fina, Masgrau, Vicent Cortés, Óscar Mora i Albert Dasí, glossaren la figura del Llorenç i les seues diferents facetes: com a rondaller, mestre, amic, activista per la llengua,escriptor.

Ja a la nit, l’associació de narradors valencians NANO, als jardins del Museu de la Rajoleria on es celebren les jornades, va fer: “Comboi Valencià”, una roda de contes on nou narradors i narradores de l’associació, Susu Benítez, Almudena Francés, Domingo Chinchilla, el Gran Jordiet, Ana Ballester, Óscar Mora, Vicent Cortés, Eva Andújar i Carles Cano que contaren contes valencians i recordaren la figura de Llorenç Giménez, evocant el que per a cadascú d’ells havia significat el coneixement i la trobada amb aquest pioner de la narració al País Valencià.

Les jornades estan organitzades per l’Associació cultural El Barranc, amb la col·laboració de la Fundació FULL pel Foment del Llibre i la Lectura, L’associació de narradores i narradors del País Valencià (NANO), el Guaix, Coordinadora pel Valencià de l’Horta Sud i la Generalitat Valenciana a través de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports.

Hui dimecres a les 19 hores a Sala Annexa Museu de la Rajoleria està programada la ponència 'De l’oralitat al TIK TOK’, a càrrec de la catedràtica de Filologia Catalana de la Universitat de València Gemma Lluch. A les 22:30 hores Sessió de narració per a adults amb Patricia McGill amb la sessió ‘Contes erràtics’