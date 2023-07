La Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Rafelbunyol ha tornat a posar en marxa per segon any consecutiu la edició del “Premi d’Investigació Rafelbunyol”, una convocatòria amb la qual es busca enriquir el coneixement sobre el municipi, fomentant l'estudi, la investigació i la millora de la documentació referent a Rafelbunyol.

Les persones o equips que desenvolupen un projecte d'investigació sobre Rafelbunyol, ja siga en l'àmbit social, cultural, històric, ambiental, econòmic, o qualsevol altre, podran optar a aquesta beca, dotada amb 2.500 euros, per a dur a terme la seua proposta.

Per a l'alcalde de Rafelbunyol, Fran López, “l'èxit de la primera edició ha sigut la demostració de la inquietud que hi ha en l’ambit de la investigació i la necessitat de fomentar els projectes que analitzen i estudien el nostre municipi des de distintes perspectives acadèmiques. És una iniciativa molt interessant amb la qual convidem a participar a la ciutadania major de 18 anys”.

El jurat d'enguany repeteix i està format per: Juan José Borràs Almenar, llicenciat en Ciències Químiques, doctor en Química per la Universitat de València, catedràtic de la Universitat en l'àrea de coneixement de Química Inorgànica i exdirector del Parc Científic de la Universitat de València; Llorenç Delgado i Santos, llicenciat en Geografia i Història, professor d'educació secundària i escriptor; Laura Natividad Soriano, educadora social, psicopedagoga i tècnica de la Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones; Rosa Navarro Piquer, llicenciada en Filologia Catalana i directora de l'Escola de Persones Adultes de Rafelbunyol; Agustí Granja González, com a secretari, és tècnic de la Biblioteca Municipal de Rafelbunyol i graduat en Informació i Documentació; Alicia Piquer Sancho, regidora de l'Ajuntament de Rafelbunyol (sense vot) com a presidenta.

La beca de la primer edició va anar a parar a Iván Portugués Mollá pel seu projecte "Les inundacions al municipi de Rafelbunyol (s.XX-XXI). Una aproximació hidro-geomorfològica al barranc dels bords".

Les bases que regulen aquesta convocatòria van ser aprovades pel ple el mes d'abril i publicades en el BOP de València i en la pàgina web de l'Ajuntament de Rafelbunyol, d'aquesta manera el termini de presentació dels projectes queda obert des de demà fins al 15 de setembre de 2023.