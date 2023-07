Un esfuerzo que se construyó, según el Ayuntamiento de Manises, en torno a diez ejes clave. El primero, y más importante de todas, es que la cerámica es parte fundamental de la identidad del municipio. Manises además es referente mundial, gracias a su tradición ceramista y a la excelencia de sus artesanos y artesanas.

Asimismo, ha sido fundamental la apertura del Museu de la Ceràmica de Manises, como motor paracuidar, conservar y difundir su cerámica, así como la creación de la Escola d’Art i Superior de Ceràmica, para promover el aprendizaje y la profesionalización del sector.

Sin olvidar el impulso al asociacionismo, así como la vinculación intrínseca de la cerámica a la cotidianidad del municipio y de sus fiestas. Su relación con otras ciudades viculadas al sector, con la participación en la fundación de la AeCC (Associació Espanyola de la Ciutats de la Ceràmica) y la AeuCC (Agrupació Europea de Ciutats de la Ceràmica), también ha sido relevante.

Casi dos años después de la entrada en la Red de Ciudades Creativas, Manises ha aprobado este pasado mes de junio su plan estratégico y de acción (2022-2025) , que incluye un itinerario de medidas a desarrollar en favor de la cerámica. Un documento que ratifica la apuesta de la ciudad por su cultura y su historia y que mantiene el compromiso del consistorio por defender el distintivo otrogado por la Unesco.

La piscina municipal d’estiu i el nou bar obren portes al públic

La piscina municipal d’estiu i el nou bar de la piscina de Manises estan oberts al públic, tal com ha anunciat l’ajuntament de la ciutat.

Des del consistori, destaquen que la remodelació del bar ha suposat una important inversió de les arques municipals i una millora substancial en el servei i les renovacions que s’han realitzat en el conjunt de les instal·lacions esportives durant aquest any.

Pel que fa a la piscina infantil, amb les seues tres àrees diferenciades, ha estat adaptada als i les més xicotetes i permet un bany més relaxat que es completa amb una zona de jocs.

També compta amb zones d’ombra i pícnic perquè les instal·lacions puguen tindre un ús més familiar i és una instal·lació més sostenible i adaptada.

L’ajuntament ha posat a disposició del públic un bo de deu passes per 25 euros, o 15 euros per a menors de 14 anys, jubilats o persones amb diversitat funcional. L’entrada diària és de 3,5 euros per al públic en general, i 2,5 euros per a menors de 14 anys, jubilats i persones amb diversitat funcional. Els menors de dos anys poden entrar de manera gratuïta. La piscina està ubicada al poliesportiu municipal, avinguda dels Esports de Manises.