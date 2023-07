Lo más inmediato. Se han cortado calles en Almàssera a la altura del paso nivel. ¿Están efectuando la intervención designada de alta prioridad en 2020?

Es un paso previo. Cuando abrieron el suelo para empezar con la obra del paso a nivel vieron que había una acequia que había que mover de sitio para luego continuar con el proyecto.

¿Por qué se está tardando tanto en efectuar esta obra en un punto peligroso?

Ha sido una cuestión de pliegos, una revisión de precios y otros temas de la Conselleria. Tuvieron un problema y todo eso retrasó lo mucho. Además nosotros también tuvimos que hacer nuestra modificación del Plan General de Ordenación Urbana.

Una de las propuestas estrella de su campaña fue la creación del llamado Almàssera Park. ¿Cuándo empezará a trabajar en él?

El Parque Norte lo meteremos en los presupuestos del año que viene como inversión prioritaria. Será un espacio con paelleros, zona de calistenia y otra de adiestramiento canino; la verdad es que generó bastante ilusión en el pueblo y la gente nos lo pidió mucho.

¿Antes tenía proyectada alguna inversión urgente?

Sobre los presupuestos de 2023 haremos una modificación de crédito de 100.000 euros para responder a algunas necesidades. Por ejemplo, adquiriremos una barredora en modo renting porque la que teníamos se quemó y ha aumentado la suciedad en el pueblo. También instalaremos aires acondicionados en la zona infantil del colegio público e instalaremos ventiladores tanto en las pistas de básquet como en las de hockey, donde el calor se condensa formando efecto invernadero.

¿Cuáles son los grandes retos a los que se enfrenta el municipio?

Uno de los principales problemas que tenemos es con la gente mayor. Si tú vas por la plaza de Almàssera ves que todos los jubilados están sentados porque el centro para ellos sigue cerrado desde la pandemia. Este mes aprobaremos un remanente por 1.9 millones de euros entre los cuales hay una inversión de más de medio millón destinado a una gran obra: en el hogar del jubilado haremos una segunda planta donde irá la biblioteca, y el edifico de la biblioteca lo convertiremos en el nuevo centro de mayores. Asimismo, estamos trabajando con Urbanismo para que lo que actualmente es el mercado municipal podamos convertirlo en centro de día.

¿Cómo se han encontrado el ayuntamiento tras el gobierno de Ramón Puchades?¿Algún expediente paralizado?

Sí, más de 35 expedientes. Estamos moviendo la maquinaria para actualizar todos los contratos. Tenemos que quitar el contrato de basura de calles y edificios públicos caducado desde 2015, que es una cosa tremenda con precios totalmente desactualizados. También teníamos pendiente de firmar el convenio del programa ‘Menjar a casa’ para que nos dieran 13.000 euros de subvención; hemos sido el único ayuntamiento de toda la provincia que no lo tiene firmado.

Hace meses denunció que había una larga espera para conseguir cita en Servicios Sociales, ¿por qué ha ocurrido esto?

La plantilla de Servicios Sociales tendría que estar compuesta de cinco personas, pero nosotros solo tenemos dos. Yo he ordenado al encargado de Servicios Sociales que llame como a bolsas de otros ayuntamientos para ocupar esas plazas y descongestionar el servicio.

¿Por qué no se habían contratado esas plazas?

El año pasado tuvimos que devolver unos 90.000 euros en ayudas del contrato programa porque no se incorporaron a estas personas. Este año nos va a tocar devolver una parte de la subvención, dado que tampoco llegamos a tiempo a efectuar todas las contrataciones.

¿Las personas que pasan por Servicios Sociales se quejan de esta falta de recursos en el consistorio?

Una de las quejas generalizadas es la atención en nuestras dependencias, porque por ejemplo para venir al padrón tenías que pedir cita previa. Eso funcionaba fatal, de modo que vamos a eliminar la centralita y queremos que haya siempre un funcionario al otro lado del teléfono, algo esencial en un ayuntamiento pequeño como es el nuestro.

El anterior equipo de gobierno eliminó la deuda –que superaba los 7 millones en 2015– y redujo varios impuestos. Algún mérito le podrá reconocer…

Realmente aquella deuda venía de unas expropiaciones pagadas en sobrecoste con el voto favorable de toda la corporación de la época. Luego, cuando cogimos el gobierno en 2011, Rajoy aprobó el plan de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local y nos obligaron a hacer un plan de pago de deuda y tal. Si acabaron ellos con la deuda fue gracias al legado económico que les dejamos.

De cara a proteger la huerta, que es uno de los principales atractivos del municipio, ¿tiene alguna propuesta?

Quiero reunirme con la alcaldesa de Meliana y el alcalde de Alboraia para plantear la modificación de la Ley de la Huerta Valenciana, porque resulta lesiva para Almàssera. La norma es demasiado restrictiva ya no solo en el uso de los campos, sino también en lo que son las alquerías y las viviendas de la huerta. Lo único que hace es proteger el paisaje mientras desprotege al agricultor y a la propia huerta.

¿Pero qué propuesta concreta quieren elevar?

Por ejemplo, aquí en Almàssera tú no puedes hacerte un estudio de arquitectura en una vieja alquería. No tiene sentido. En Alboraia han montado una horchatería en su huerta y está siempre llena. Y también hay un problema con el hecho de que no se puedan vallar los campos, sobre todo aquellos anexos a la Vía Xurra en los que se están registrando robos.

En 2011 fue el concejal más joven de la Comunitat Valenciana, ¿cómo recuerda aquella etapa?

Entonces tenía 18 años y dos meses y recuerdo que, bueno, era normal cometer los típicos errores de inmadurez. No obstante aprendí mucho y además tuve la enorme suerte de contar con mucha gente que me apoyó en mis concejalías, que no eran de las fuertes.

Ahora con 30 años y ya al frente del consistorio, ¿cómo se ves?

El día que nos arrebataron la alcaldía en 2015, el alcalde de Tavernes, Arturo Ros, me dijo: “Para ser un buen alcalde tienes que estar ocho años en la oposición”. Me acuerdo siempre de eso y además es verdad, porque ahí es donde aprendes qué puedes hacer y qué no, dónde puedes aparentar y dónde no. La oposición ha sido una gran universidad.