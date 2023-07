El pacto alcanzado por el tripartito PSOE-Compromís-Podem tras las elecciones municipales del 28-M han llevado al hasta ahora concejal de Fiestas, Javier Mansilla, a asumir la alcaldía de Manises para los próximos tres años. Con motivo de la celebración de las fiestas, el primer edil comparte con Levante-EMV su experiencia como responsable de los festejos en los últimos años y ratifica su compromiso con el tejido asociativo de la localidad.

PREGUNTA: Desde 2019 hasta ahora ha sido concejal de Fiestas de Manises, ¿cómo vive los festejos a cargo de la alcaldía?

RESPUESTA: De una forma muy especial. Ser concejal de Fiestas ha sido un cargo muy importante para mí. Poder representar y poder gestionar las fiestas de este municipio te llena de orgullo, sobre todo cuando ves que la gente disfruta de los actos organizados o en los que se ha colaborado. Pero ahora, siendo el alcalde, se añade mucha más responsabilidad. Tenemos una excelente nueva concejala de fiestas, que es Clara Arnal, y que estoy seguro que lo va a hacer igual o mejor que yo.

P: ¿Qué peso tienen las fiestas para el patrimonio cultural e histórico del municipio?

R: Todos los que somos de Manises llevamos la cerámica en la sangre. Es la protagonista porque entendemos que es el hilo que nos une a todos y todas. La Cabalgata de la Cerámica tiene más de 120 años de historia. Los Moros y Cristianos son ya una fiesta más que arraigada. Estamos muy orgullosos de todas ellas. El ayuntamiento, la concejalía de Fiestas y las asociaciones que colaboran y organizan estos festejos luchan porque se mantengan y por mejorarlas cada año más. Tras la pandemia todo fue más complicado porque hubieron asociaciones a las que les costó mucho mantenerse y no desaparecer, pero desde el primer momento el consistorio les apoyó a nivel económico y organizativo. Ahora vivimos un año en el que van a dar el 100 %. No concebimos Manises sin la cabalgata, sin nuestros desfiles, sin las exhibiciones de cohetes. Y no nos olvidemos de las fiestas de los barrios y urbanizaciones, que son también muy importantes.

P: Y a nivel personal, ¿qué valor tienen para usted?

R: Llevo 22 años siendo clavario. Ahora que soy alcalde mucha gente me pregunta si voy a seguir. Sin duda continuaré participando de la fiesta. Este año somos 16 clavarios, que asumimos una gran responsabilidad. Una semana llena de actos que son para todo el público. Siempre colaborando con el ayuntamiento para que salga lo mejor posible. Sobre todo estoy muy orgulloso de la Cabalgata de la Cerámica, porque supone un gran esfuerzo.

P: Respecto a esa Cabalgata de la Cerámica. ¿Cuál es la apuesta del consistorio por impulsar este evento tan único a nivel internacional?

R: Antes de ser nombrados Ciudad Creativa de la Unesco ya se intentaba promover la fiesta a nivel nacional. Manises forma parte de la Asociación Española de Ciudades de la Cerámica, y durante años invitábamos a ceramistas de otras ciudades de España a que vinieran aquí y nosotros íbamos a sus ciudades para intercambiar técnicas y promocionarnos mutuamente. Desde el nombramiento de la Unesco, hemos pasado al plano internacional. Este año va a venir gente de Estados Unidos, de Jordania, de otras ciudades que pertenecen a esta red y con las que tenemos que intercambiar y trabajar. Entre todos estamos consiguiendo que la cerámica vuelva a estar de moda.

P: Una de sus reivindicaciones para esta legislatura es la creación de un recinto ferial. ¿Qué importancia tienen esas agrupaciones sociales para el municipio?

R: Son vitales. La repercusión económica que tiene cualquier tipo de fiesta es mayor a la inversión. Se multiplica por tres. Cada vez que organizan un acto generan un gasto y una economía que se reinvierte en el municipio. Por eso, entendemos que ese recinto ferial que muchas asociaciones nos reclaman es necesario y es una inversión que el ayuntamiento puede desarrollar en el medio-largo plazo. Nos gustaría que antes de que acabe la legislatura tener ya el espacio realizado.

"És un gran honor per a mi"

PREGUNTA: Com afronta el seu primer mandat a càrrec de la Regidoria de Festes?

RESPOSTA: Amb molta il·lusió i moltes ganes de poder exercir una bona labor en aquest nou repte. És un gran honor per a mi contribuir a les festes de la meua ciutat. De les quals tantes vegades he gaudit. Considere que és una regidoria molt important ja que és amb la qual es pot estar en contacte amb la gent.

P: Quins objectius us heu marcat?

R: Com a objectiu principal des de la Regidoria de Festes volem que la gent gaudisca d’aquesta meravellosa ciutat i puga passar uns moments agradables envoltats d’amics i veïns.