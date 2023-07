La capitana cristiana de los Moros y Cristianos de Manises, Amparo Rubio Peñarrubia, de la Comparsa Cristiana Cruzados Templarios, y la capitana mora, Lydia Gisbert García, de la Comparsa Mora L’Albardí, comparten con Levante-EMV la emoción de representar a su localidad y a su agrupación en una de las fiestas más emblemáticas de la Comunitat Valenciana. Estas dos capitanas, además, son las terceras en toda la historia que comparten una capitanía completamente femenina.

PREGUNTA: ¿Qué sentisteis en vuestra presentación?

RESPUESTA: Lydia: Una mezcla de muchos sentimientos. Emoción, tristeza, nervios, ilusión. Fue una noche mágica, lo diré siempre. Fue muy bonita.

Amparo: Sentí miedo a no poder dar la talla, a no hacerlo bien. Luego se ha ido pasando.

P: ¿Qué significa para vosotras esta fiesta?

A: Cuando convives dentro de la comparsa, se convierte en una minifamilia para ti. Nos despedimos así muchas veces: «hasta mañana, familia». Con el resto de comparsas, destaco la germanor que existe entre todos y todas. No hay rivalidad. Lo que le falta a uno se lo deja el otro, siempre nos echamos una mano. Y eso es lo bonito, que en una fiesta que conviven doce agrupaciones exista esa armonía entre todas.

L: Llevo prácticamente toda mi vida en la comparsa. Al final creas un vínculo con el resto de festeros y se traduce en mucha germanor. Es un orgullo pertenecer a esta fiesta. Hay que vivirla desde dentro, llega al corazón.

P: ¿Desde hace cuanto formáis parte de vuestra comparsa?

L: Llevo unos 35 o 38 años en mi comparsa. Un año mi madre estaba en la calle Mayor —lugar dónde nació la primera comparsa de Manises— y me apuntó a desfilar con L’Albardí. Al principio yo no quería, pero lo probé y me quedé.

A: Entré en esta fiesta a través de una amiga, que me invitó a cenar una noche a su comparsa y ya me quedé. Han pasado unos quince años. Una vez entras, si estás a gusto, te atrapa.

P: ¿Cómo está siendo hasta el momento vuestra capitanía?

A: Muy emotiva. Cada acto es diferente, pero creo que de momento me quedo con la presentación. Fue un día muy bonito. Por mucho que nos han contado, hasta que no lo vives, no lo sientes realmente como tuyo.

L: Es un carrusel de emociones. Estás tranquila, estás emocionada, de repente lloras porque ves a tu comparsa, te relajas, te ríes. Yo también me quedo con la presentación. Hacía tiempo que no me sentía así de feliz.

P: ¿Os habéis sentido arropadas en este camino por vuestra comparsa, familia, amigos...?

L: Totalmente. En la comparsa estamos viendo cómo se están esforzando al 200 % en sacar las cosas adelante, en que todo funcione, en que estés a gusto. Mis amigas están conmigo desde el primer momento. Ver también al resto de festeros apoyándote y animándote es muy bonito.

A: Por parte de mi comparsa he sentido muchísimo apoyo. Lydia y yo somos las capitanas que más nos lo merecíamos. Tengo amigos y amigas de otros pueblos que son festeros y es muy bonito compartirlo con ellos también. El día de la presentación me dijeron que se quedaron alucinados con lo preciosa que fue. Nadie de mi familia pertenece a la fiesta, pero han estado en todos los actos y se emocionaron.

P: ¿Qué hace especial a los Moros y Cristianos de Manises?

A: La germanor que existe entre todas las comparsas.

L: Estamos todos prácticamente siempre juntos. Tanto para las fiestas, como para los desfiles, las embajadas…

"Vamos a disfrutar mucho"

María Jesús Sanz lleva muchos años a cargo de la presidencia de la Junta de Comparsas de Moros y Cristianos de Manises y ha tenido que superar momentos tan difíciles como la pandemia de coronavirus, que suspendió los festejos varios años. Ahora, confía en que este año van a ser «fabulosos». «Vamos a disfrutar mucho, y lo más importante es que lo disfruten las dos capitanas y sus comparsas, que llevan todo el año trabajando», afirmó a Levante-EMV.

La presidenta de la Junta destacó también el crecimiento de la fiesta en los últimos años. «Hemos pasado de rondar los 450-500 festeros a los 700. Y, además, tenemos una comparsa nueva», apuntó. Para Sanz los motivos que lo explican son claros:«Es una fiesta muy bonita». Por ello, invita a todo el mundo a «disfrutar de los trajes, de la gente, de la música, de los desfiles, las embajadas, de la alegría de la fiesta y de las dos capitanas. Van a ser dos capitanías impresionantes», concluyó.