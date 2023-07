La Coordinadora en Defensa de los Bosques del Turia ha instado a la Generalitat Valenciana a proteger las Trincheras de la Línea Inmediata, con la catalogación de Bien de Interés Cultural. El colectivo viene reclamando está protección desde hace más de quince años de lo que considera un conjunto histórico.

La entidad asegura que el informe del Consell de Govern de la Universitat de València (octubre de 2022) y el reciente Pleno del Consell Valencià de Cultura han mostrado un pronunciamiento claro para la declaración de La Línea de Defensa Inmediata a Valencia como Bien de Interés Cultural (BIC). En este sentido, la Coordinadora recuerda que tanto el CVC como la Universitat forman parte de lo que la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano considera como instituciones consultivas de la Generalitat Valenciana en materia de patrimonio cultural. "Ambas instituciones dan su apoyo a un patrimonio de y para todos los valencianos. Ahora es el momento de que la administración de el paso acertado", afirman.

La Coordinadora sostiene que cuando inició esta andadura en 2008, la propuesta de declarar La Inmediata como BIC no posible, ya que, entre otras razones, "no entraba en el marco de la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano de 1998, lo que dilató el expediente sin una resolución positiva". Sin embargo, con la actual Ley del Patrimonio Cultural Valenciano, aprobada en las Corts Valencianes en 2017, se reconoce “el patrimonio histórico y arqueológico civil y militar del la Guerra Civil en la Comunitat Valenciana”. En este sentido, la entidad remarca que las líneas defensivas valencianas y sus elementos, fortines y casamatas, refugios antiaéreos, parapetos, trincheras, pozos de tirador, observatorios, aeródromos o puestos de mando, "son elementos catalogables como bienes de relevancia local".

Más allá de cuestiones culturales

En todo caso, la entidad asegura que "el interés por el patrimonio y su reivindicación no solo afecta a cuestiones culturales, generalmente se relaciona con la defensa de lo público y su uso social y sostenible compatible con las demandas de una sociedad dispuesta a crecer sin renunciar a su desarrollo, respetando el medio ambiente y la identidad". Por tanto, la Coordinadora en Defensa de los Bosques del Turia admite que "se encuentra en un espacio superior al municipal enclavada en el área metropolitana de València" y que su protección "debe quedar en manos de todos los valencianos/as para arbitrar un conjunto de criterios comunes en su puesta en valor y para evitar el arbitrio parcial de intereses contrarios al interés público".