La capital de l'Horta Sud ja ha nomenat les seues falleres majors 2024. La xiqueta Vega Roman Montero, de la comissió Segon Tram, i la dona Maria Peris Moreno, de Cronista Vicent Beguer Esteve, varen ser triades en un emocionant acte celebrat durant el cap de setmana en l’Àgora de Parc Central de Torrent.

La cita era la culminació de tot el procés de selecció organitzat per l'organisme autònom Junta Local Fallera (JLF), que va atraure a decenes de falleres i fallers de totes les comissions. La vetlada va estar presidida per l'alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, i va ser també el primer gran acte de l'exercici del nou regidor de Cultura i Falles, Aitor Sánchez.

El "Camí d'un somni" de 2023-2024, com s'anomena tota la trajectòria des de la presentació de les candidatures, va començar passat 26 de juny amb la participació de 13 dones i 9 xiquetes com a candidates. En eixa jornada, totes elles varen conéixer de primera mà el jurat designat enguany per la JLF. La tasca va recaure en Carmen Martín, fallera mayor de València 2022; Beatriz Buigues, cort d'honor de la FMV 2022; Irene Yusá, fallera major de la Pobla de Vallbona 2020-2022; Ada Dasí, periodista, i Manuel de Zayas, fotògraf oficial de la Federació de Falles de Primera A.

Durant la primera setmana varen tindre lloc les entrevistes personals amb les candidates adultes i amb les famílies, en el cas de les xiquetes, així com altres tipus de proves que es prolongaren fins al dia 5 juliol. En eixa jornada es va fer la primera preselecció per a descartar a quatre persones que no estaran en la cort d'honor, donat que les places són limitades a 18 en Torrent (vuit per cada categoria, infantil i adulta, i les dues màximes representants).

Les candidates infantils que aspiraven al màxim títol varen ser: Mari Cruz Peris Villa, Lola Medina Zayas, Valeria Bartual Montero, Aitana Díaz Ramos, Aitara Torres Peinado, Lucia Romero Parras, Ainhoa Rodrigo Marcilla, Daniel·la Sanchos Alonso i Vega Roman Montero. Donat que el número d'aspirants coincidia amb les places que té la cort d'honor infantil, totes elles passaren la preselecció. Finalment el jurat va optar per Vega Roman Montero per a fallera major infantil.

Per la seua banda, les aspirants adultes eren Maria Amparo Guzmán Gómez, Marta Navarro León, Zaira Herráiz Rosa, Esther Giménez Martínez, María José Llópez García, Estela Tanco Poveda, Miriam Martínez Torrijos, Andrea Gómez López, María Gómez Lerma, Mireia Higueras Murcia, Andrea Jareño Romero, Alicia Lavara Marcilla i María Peris Moreno. No passaren la preselecció Esther Giménez Martínez, Andrea Gómez López, María Gómez Lerma i Andrea Jareño Romero per la qual cosa, les nou restants són les que sigueren designades com a cort d'honor. I d'elles, el jurat va decidit que María Peris Moreno serà la fallera major.

Acomiadament de les representants 2023

El nomenament de Vega i Maria Anit va suposar també posar el punt i final al regnat de les representants de 2023, Anna Mora i la xiqueta Lorena González, "un any ple d’alegries, de felicitat, de responsabilitat i d’altibaixos, però sempre amb la conciència del deure ben fet", segons la Junta Local Fallera de Torrent. "Sou i sereu un exemple a seguir", són algunes de les paraules que els dedica l'organisme.

Indumentaristes oficials

D'altra banda, dies abans de l'acte de nomenament de les noves representants, la JLF va fer públic el nom dels dols negocis que seran indumentaristes oficials de les falleres majors i la seua cort d'honor. Enguany han estat triats dos professionals de Torrent per a aquesta tasca.

Una vegada finalitzats els terminis del procediment administratiu i estudiades totes les propostes, es va decidir que la cort d'honor de la Fallera Major de Torrent es vestirà a càrrec de la indumentarista "A l'antiga", mentre "SC Indumentària" serà el responsable de realitzar la cort d'honor de la fallera major infantil.