Once años después de entrar como concejal, el ahora alcalde del Partido Popular promete un equipo fuerte de gestión, un urbanismo controlado y una comunicación menos presidencialista. Pedirá a Carlos Mazón un IES y un ambulatorio, y apoya sin fisuras la ordenanza contra la prostitución.

¿Soñaba con ser alcalde de su pueblo?

Es una ilusión que he tenido toda la vida. Desde adolescente ya tenía inquietud política. A los 14 años ya estaba llamando a la puerta del Partido Popular para poder entrar, aunque finalmente entré un poquito más tarde. Desde hace 11 años soy concejal y al final he conseguido la alcaldía.

No sé si esperaba que su investidura transcurriera entre gritos y la amenaza de desalojo por parte de la Policía...

Desde un punto de vista personal, yo no lo viví como bronco, lo viví con ilusión y con un discurso preparado, que fue de ser honesto con mi gente, ser honesto con la oposición y hablar de una forma leal. Lo que no imaginaba es que una persona que ha estado 20 años a cargo (en referencia al exalcalde Ramón Marí) iba a comportarse de esa forma junto con su grupo. Yo creo que hay que salir de los sitios con mucho más señorío y lo digo con pesar como alcalde.

¿Cómo fueron las negociaciones con Avant y Vox? ¿Temió en algún momento que el pacto no llegara a fructificar?

No tenía duda que las negociaciones iban a ir a buen puerto. Creo que desde nuestro grupo municipal hemos sido muy generosos. No soy un alcalde con una visión personalista, lo que pretendo es que el equipo se haga fuerte y sea un equipo de gestión. Una persona no lo puede hacer todo, tienes que estar acompañado y hemos confeccionado el equipo que el pueblo ha elegido.

¿Cuál va a ser la hoja de ruta de su gobierno estos cuatro años?

Ya la estamos marcando en los primeros días. Tiene que haber una planificación en todos los aspectos, una planificación económica, urbanística, de personal, de limpieza… por ejemplo, estamos ahora realizando la fumigación de jardines. Y hay que empezar a informar de todo a nivel administrativo y divulgativo. Y eso es lo que estamos haciendo. Además, estamos poniéndonos al día en los departamentos para que haya un orden y unas directrices, que era lo de lo que carecía el pueblo. Cuando un pueblo tiene un proyecto tan personalista, una persona no se puede encargar de todo, por eso, reitero, con nuestro equipo sí que somos capaces de gestionar y administrar todas las áreas.

¿Qué proyecto estrella o qué iniciativa importante le gustaría desarrollar en este mandato?

No soy amigo de los proyectos estrella. Yo lo que quiero son los servicios que merece un pueblo como Albal, de 17.000 habitantes: un centro de salud como toca, porque no podemos seguir en la situación que estamos hoy en día con esta ratio, y un segundo instituto. Además, en nuestro programa electoral llevamos la rehabilitación de toda la zona de San Carlos, en la Florida, porque creo que es muy importante que todos los vecinos, independientemente de la zona del pueblo en la que vivan, sean conscientes de que pagan impuestos y quiero que se sientan parte del pueblo.

Pero el centro de salud y el IES son deberes para su compañero de partido Carlos Mazón...

Tenemos que pedir a la Generalitat, pues son muchísimas cosas para el nivel de población que tenemos. Que nos ayuden con el instituto, que nos ayuden con el centro de salud, que nos ayuden con el transporte… También pediremos a la diputación ayudas para caminos rurales y zonas deportivas. En definitiva, necesitamos ese plus de las administraciones para que el pueblo tenga unos servicios como merece.

Ahonde en esos problemas del transporte

Es un problema que está a la vista de todos. Albal está a ocho kilómetros de València y el transporte deja mucho que desear. Los autobuses tardan muchísimo pese a que entendemos el esfuerzo de la empresa para que pasen con regularidad. Ahora estamos esperando el tren. Era un proyecto grandilocuente que no se negoció bien y que hemos estado tres legislaturas previo a elecciones anunciándolo. Y ahí está la estación, parada, nunca mejor dicho. Y necesitamos que el tren pare cuanto antes para que se nos facilite la vida. Estamos estudiando una serie de medidas, como autobuses lanzadera. Queremos que la gente que va regularmente a València, a estudiar o trabajar, tenga posibilidades reales de llegar a los sitios con la mayor rapidez posible. Y es un tema que estamos abordando de forma inmediata.

¿Pero tiene noticias de cuándo llegará el tren?

No tengo noticias oficiales todavía porque se hablaba de a lo largo del año, pero todavía no he tenido comunicaciones oficiales con Adif. Pero es cierto que la apariencia no ha sido realidad.

« No pretendemos un crecimiento desordenado, queremos empezar por las zonas que quedan»

¿Qué política urbanística va a intentar desarrollar?

Albal tiene un plan general que está por desarrollar. Es un pueblo donde hay muchísimos descampados de zonas que han sido urbanizadas pero no han sido construidas. Tenemos que abordarlo de primera mano, sobre todo porque un solar, al final, genera muchísimos problemas de limpieza. No queremos un crecimiento desordenado de la población, todo lo contrario. Lo que queremos es empezar a poder construir en las zonas que quedan, también con el objetivo de que la gente no se queje de los problemas de limpieza que no los genera solamente lo que es el sector público, sino también privativos, que nos obliga a mandar requerimientos para que se limpie.

¿Tiene Albal un problema de vivienda?

Lo tiene, no hay oferta, eso es una realidad. Otra de las expectativas que se ha generado es prometer antes de empezar, como la promesa de vivienda de alquiler social pero por este Ayuntamiento no ha pasado absolutamente ningún papel, más allá que un titular de prensa con una foto del anterior alcalde y un anuncio de la concejala. Albal tiene un problema de vivienda y hay que abordarlo.

« Todos queremos acabar con la lacra de la trata de mujeres. En esto estamos todos de acuerdo»

¿Está su partido y sus socios de gobierno a favor de la ordenanza de la prostitución? ¿Se va a mantener?

Por supuesto, todos queremos acabar con la lacra de la trata de mujeres. En este tema estamos completamente de acuerdo.

¿Cree que Albal es una una ciudad insegura? ¿Qué planes tiene para para tratar de atajarlo?

Además de ser alcalde, la única cartera que con la que me quedo es Seguridad Ciudadana. Me estoy reuniendo todas las semanas con la policía, estoy atendiendo sus demandas tanto de material como de turnos, y estoy continuamente en contacto con ellos para ver en qué podemos mejorar. Están haciendo patrullaje nocturno todos los días. Ahora que vienen fiestas, se va a reforzar la seguridad, también en Protección Civil, para ayudar al corte de calles en las fiestas y demás. Realmente estoy muy satisfecho con la labor de la Policía Local, y puedo asegurar que trabaja y trabaja muy bien y eso es una cosa que tenemos que poner en valor.

Pero, ¿Es Albal insegura o no?.

Albal es una ciudad insegura, como probablemente todos los pueblos del área metropolitana. Al final, la delincuencia va buscando recovecos y cuando sale de Valencia la va buscando por los pueblos. No es un tema de que Albal sea una ciudad más insegura que otra, es un problema de que la delincuencia va buscando el punto donde la policía no los encuentre.

Y por último, un mensaje que quiera trasladar a sus vecinos y vecinas.

Quiero que la gente sepa que estamos comunicando de otra manera: Hablando de la gente, de sus problemas, de sus asociaciones, de su comercio, de sus centros educativos, de sus fiestas... Quiero que la gente sepa que el Ayuntamiento de Albal a partir de ahora va a hablar de ellos y no de un alcalde. Vamos a ser un equipo y vamos a ejercer responsablemente una labor de información que no sea nada personalista, que sea de lo que se está haciendo en el municipio.