Devoció i compromís defineixen a la perfecció l’esforç i el treball que realitzen any rere any els Clavaris del Crist dels Necessitats per organitzar les festes en honor al seu patró. Enguany, més encara si cap perquè l’única premissa que ha motivat la formació del grup de clavaris de 2023 ha sigut el sentiment pel seu sant i pel seu municipi.

«Ens vam anar sumant fins a arribar als catorze que som en aquesta aventura. Ha sigut un repte perquè no ens coneixíem entre tots. Però qualsevol persona que tinguera devoció per fer les festes al Crist tenia les portes obertes. S’ha creat una família molt unida i estem molt a gust», reconeix Enrique Andrés Bonet, el clavari major.

Pedro Aracil Sanmartín, David Aragall Sanchis, José Bonet Navarro, Patricio Cabañero Garrido, Ángel Camp Faulí, Ramón Casans Pascual, José María Chuliá Cabotá, Sergio Embuena Martínez, Bienvenido Morales García, Antonio Pinazo Simarro, Jesús Quereda Palop, Francisco Ramón Mercader i Ángel Fermín Sánchez Alarcón enceten amb il·lusió l’organització d’una de les celebracions més representatives de la localitat.

«A Aldaia ser Clavari del Crist és molt important.Recomane a tots els aldaiers que formen part de la clavaria. És una festa molt bonica en la que lluitem per les nostres tradicions», destaca Patricio Cabañero.

La seua funció com a Clavaris del Crist és garantir l’èxit de tots els actes religiosos que es desenvolupen a la localitat, però també treballar colze a colze amb el consistori per a la resta d’activitats programades (actuacions musicals, sopars...). «Hi ha hagut una col·laboració molt bona amb l’ajuntament», admet Enrique Andrés.

Les més solidàries

Com a novetat, els Clavaris del Crist han volgut tindre un gest amb les persones que viuen una situació econòmica i familiar complicada. «Havíem de ser conscients de les circumstàncies actuals al nostre municipi i al món, amb l’eixida de la pandèmia, la crisi econòmica, el conflicte bèl·lic a Ucraïna... Això ens condueix a fer honor al noble títol de «necessitat» que té el nostre Crist i enfocar-nos tot l’any a aportar i ajudar als que més ho necessiten», explica Andrés.

Com a resultat d’un exercici sencer col·laborant amb diferents entitats solidàries, entre elles Càritas, l’Ofrena de flors al patró que es realitza el 4 d’agost servirà també per a donar aliments. «Allò que et mou és el Crist, fer la festa per a ell, a qui tanta estima tenim els aldaiers. És una expressió de fe i devoció que cadascun la viu d’una manera. El sacrifici d’estar un any treballant pel municipi et fa créixer com a persona, conéixer a altres persones i formar una gran família», comparteix Andrés.

L’Entrà de la murta, la missa de les Clavariesses de l’Assumpció, la Nit d’albaes, l’Ofrena de flors i aliments, la cavalcada, La baixà, enguany més especial que mai després de la seua declaració com a Festa d’Interés Turístic Provincial, el cant de la Carxofa, o la culminació de la festa, el 6 d’agost, la commemoració del Dia del Crist de les Necessitats. No faltarà res a les festes patronals 2023, que ja esperen amb emoció els aldaiers i aldaieres. «La gent té ganes de festa i la prova està en el fet que tot el que hem organitzat ha tingut una participació i un suport molt gran», conclou el clavari major.