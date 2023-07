Els carrers d’Aldaia ja contagien l’alegria de celebrar unes festes amb una programació d’allò més completa, divertida i amb activitats per a totes les edats i els gustos. L’ajuntament de la localitat ha treballat intensament per a oferir als veïns i veïnes unes setmanes intenses i plenes de cultura, música, tradició, esport i gastronomia. El tret d’eixida el va marcar l’acte de la declaració de La Baixà com a Festa d’Interés Turístic Provincial, el passat 30 de juny.

Des del 7 de juliol i fins al 15 de juliol el municipi viatja a la Reconquesta per a commemorar les batalles que es van lliurar. Són els tradicionals Moros i Cristians, que viuran la seua gran desfilada el dissabte. Tot seguit, iniciaran les Festes Patronals. El pròxim dimecres tindrà lloc la Pujà del Santíssim Crist; el dijous 20 de juliol a les 19 hores es podrà gaudir d’Apoketanit al CEIP Martínez Torres, una vetlada amb una àmplia oferta d’activitats a l’aire lliure pensada per als més joves.

El divendres 21 de juliol la localitat acollirà la segona edició de l’«Aldaia Ràdio Fest», amb un programa especial per a celebrar la ràdio, on es decidirà el premi al «Programa de l’any». També hi haurà música en directe, tallers infantils i orxata i fartons, entre altres. Eixa mateixa nit, a les 23 hores, començarà la desfilada de bandes de música de la Casa de la Música i el festival de bandes de la Simfònica d’Aldaia, amb la participació de la banda de cornetes i tambors del Santíssim Crist dels Necessitats.

Esports i molta música

El dissabte 22 de juliol el municipi viurà una jornada més esportiva, amb la X Edició 10K Sense Límits Aldaia. A la nit, la música envairà de nou els carrers amb una desfilada de bandes de música i la celebració del III Festival de Bandes, organitzat per la Unió Musical d’Aldaia. Per a continuar el cap de setmana, el teatre municipal acollirà el diumenge «De ruta amb Rutter», un concert dirigit pel compositor i director britànic John Rutter, organitzat per l’Orfeó d’Aldaia dins de la programación del seu 50 aniversari.

Per la seua banda, el dilluns 24 de juliol es presentarà a les 20.30 hores els opuscles de la col·lecció patrimonial La Llotgeta, amb la posterior actuació de la companyia Atempo Circ. No serà fins al 27 de juliol quan se celebre la tan esperada Passarel·la de Moda Acoda Fashion Night, organitzada per Acoda. Per a continuar amb la festa, el divendres 28 de juliol s’inaugurarà la fira d’atraccions i tindrà lloc l’Entrà de la murta i la Festa de les Associacions.

Com no podia ser d’una altra manera, el 29 de juliol es commemorà el Dia del Clavari, una jornada plena d’activitats que tancarà amb el «Remember is to live», un festival organitzat pel consistori i Jango on tour. El diumenge 30 de juliol s’oficiarà la missa Clavariesses de l’Assumpció, amb la posterior mascletà, i a partir de les 21 arrancarà la processó. L’últim dia de juliol, el dilluns 31, hi ha una cita ineludible amb la Nit de Farolets.

El mes d’agost arrancarà amb la discomòbil «Falkata on Tour» i la Nit d’Albaes. A més a més, el dimecres 2 d’agost tindrà lloc la cavalcada infantil, i començarà el Cinturó Jove Fest. El divendres 4 d’agost està prevista la sessió ordinària pública del Tribunal del Comuner del Rollet de Gràcia d’Aldaia, la missa a Sant Isidre Llaurador, l’Ofrena de flors i aliments al Crist de les Necessitats i l’inici del Corretraca.

Les festes patronals arribaran al seu final amb el conert de la UMA, la missa major pel Dia dels Patrons, la gran cavalcada i la tradicional Baixà, que finalitzarà amb l’espectacle musical «The Time», el 5 d’agost; i la celebració del Dia del Santíssim Crist dels Necessitats, patró principal d’Aldaia, amb la seua missa i la solemne processó, on es cantarà la tradicional Carxofa, el diumenge 6 d’agost.

«Tot això no seria possible sense la participació i implicació de tot el teixit associatiu del municipi. Any rere any, les persones i col·lectius del poble es mobilitzen desinteressadament amb l’objectiu que les nostres Festes Majors siguen cada dia més grans. En el treball en equip trobem el vertader orgull de ser aldaieros», conclou Guillermo Luján, alcalde d’Aldaia.