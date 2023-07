Els Moros i Cristians d’Aldaia compten aquest 2023 amb dos ambaixadors excepcionals: Juan Martinez Caballero, de Tuaregs d’Aldaia, pel bàndol moro, i Voro Donat Almansa, de Contrabandistes de la Tonyina, pel bàndol cristià. Els dos màxims representants de la festa han volgut compartir amb Levante-EMV la seua experiència al capdavant de la capitania i reconeixen la seua il·lusió per celebrar el dia de la gran desfilada.

PREGUNTA. Què fa especials als Moros i Cristians d’Aldaia?

RESPUESTA. Juan: La idiosincràsia que té Aldaia és que hem aconseguit que cada any guanye un bàndol. Enguany toca l’entrada mora, l’any que ve serà la cristiana. Això m’agrada molt i ens diferencia de la resta.

Voro: A Aldaia s’ha viscut una explosió molt ràpida, un creixement molt important. Això ha fet que la gent es bolque. S’està aconseguint que d’altres festes que s’organitzen en el municipi, molta gent participe també en els Moros i Cristians per a continuar ajuntant-se, trobant-se, compartint moments i creant coses bones per al poble.

PREGUNTA. Què vau sentir al conéixer que seríeu els ambaixadors d’aquest 2023?

RESPUESTA. J: Van fer una votació en la comparsa i em van triar per majoria. Però m’ha fet molta il·lusió. M’ho he passat molt bé.

V: Després de parlar-ho amb la comparsa i veure les propostes que hi havia es va decidir que anava a ser jo. Estic content que confiaren en mi per a ser la cara visible d’una festa que al final és de tots ells, i no sols de la meua comparsa, sinó també de la resta de comparses amb les quals compartim i estem sempre junts.

PREGUNTA. Què significa per a vosaltres poder formar part d’aquesta tradició?

RESPUESTA. J: Porte uns quatre anys a la meua comparsa. La festa ha evolucionat molt en els últims anys. Va començar amb poques comparses i hui dia ja hi ha 19. Ha crescut molt i s’ha viscut de manera molt intensa. Vinc del món de les Falles i aquesta festa m’encanta.

V: Estic fa huit anys a la comparsa i té deu anys de recorregut. No he nascut a Aldaia, vaig arribar fa uns 15 anys i d’alguna manera ha sigut una forma d’integrar-me, de formar part d’una tradició cultural i que m’acosta a tota la gent.

PREGUNTA. Com vau viure la nit de l’ambaixada?

RESPUESTA. J: Sentirem molta responsabilitat i una miqueta de nervis, però ho vam resoldre molt bé. L’acte va tindre de tot: una part dramàtica, un punt d’humor i també molt de sentiment. Enguany hem tingut la desgràcia de perdre una persona molt important a la comparsa. Fa un parell de mesos va morir un dels nostres fundadors, Rafa Tomás, que tenia molta il·lusió per aquesta ambaixada. Per a nosaltres ha sigut com un homenatge per a ell.

V: Amb molt de nervi, perquè li dedicarem molt esforç al fet que tot funcionara bé. Estàvem tranquils perquè havíem aconseguit que fora un text que ens representava. Hi ha molta complicitat entre Juan i jo, això ho ha fet tot més fàcil.

PREGUNTA. Quins actes us fa més il·lusió celebrar? Hi ha alguna novetat respecte a la desfilada que ens pugueu avançar?

RESPUESTA. J: L’entrada mora. Enguany vaig damunt de la carrossa, però el que més m’agrada és sentir la música. Aquest dissabte quan desfilem amb tot el que hem preparat serà un moment molt emotiu. Cada capitania intenta sorprendre i fer-ho tan bé com siga possible. Es tracta que cadascun, dins de les seues possibilitats, puga realitzar una bona ambaixada i una bona desfilada. Ho hem treballat tot nosaltres i tenim les nostres novetats preparades.

V: El dia de la desfilada el gaudisc molt. Sobretot de la música. Per destacar alguna cosa, el que portem representa molt el que som. Una cosa senzilla però amb molt arrel cultural. Hem procurat que la música tinga molta presència en la desfilada i això és el que més em farà gaudir-ho i viure-ho a flor de pell. Vull convidar a la gent a què puga acostar-se als actes.

PREGUNTA. Les noves generacions participen i s’impliquen en la festa? Penseu que mantindran la tradició en el futur?

RESPUESTA. J: Sí, de fet aquest és el segon any que es celebra l’entrada infantil. Ja hi ha moltes comparses que tenen xiquets i xiquetes desfilant amb alguna filà. Ells són el futur.

V: Depén de cada comparsa. Nosaltres tenim molts membres amb xiquets i xiquetes xicotets i ho estan vivint amb nosaltres. Potser arriba un punt en el qual es distancien, però tinc la ferma convicció que és una cosa que es queda. Aqueixa passió per ajuntar-nos, la festa al carrer. Això farà que perdure.