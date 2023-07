Había ganado tres elecciones y los pactos de izquierda le arrabataron la alcaldía. A la cuarta ha sido alcalde…

Eso significa que la constancia y el esfuerzo da sus resultados.

Ha preferido gobernar en minoría ¿Por qué no ha pactado con Vox?

Se ha hablado con ellos y no se ha cerrado un acuerdo, pero no significa que si se suman al proyecto del PP y se establece una línea común de gobierno, se puede llegar a un acuerdo con él o con cualquier otro partido. Ya no es cuestión de VOX, es cuestión de cualquier partido, como se le ofreció al PSOE y a Compromís. Cualquiera que se quiera sumar al proyecto del PP tendrá las puertas abiertas del gobierno.

¿Qué proyectos e iniciativas va a desarrollar en estos cuatro años?

Vamos a ver qué disponibilidad de crédito se tiene para las modificaciones. Ahora mismo han sido suspendidas las reglas de gasto y entendemos que el año que viene se volverán a limitar. Pero las acciones que nosotros establecimos como prioritarias son organizar el personal del Ayuntamiento y que se le pague todos los retrasos que llevaban de anteriores años para crear una estabilidad en el personal. Y entre los distintos proyectos que vamos a ejecutar está la piscina, así como actuar en los distintos barrios donde estamos recibiendo quejas por falta de cuidado y queremos regularizar los múltiples contratos que están por regularizar. Queda mucho y mucho trabajo por hacer. Tengo a todos los concejales enchufadísimos y lo que pretendemos es eso, que estos años sean fructíferos y lograr dar un cambio al municipio.

