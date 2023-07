L’Ajuntament d’Alaquàs ha iniciat les obres de restauració d’una part dels taulells, trenta concretament, ubicats a les plantes nobles i a la Sala La Torre del Castell d’Alaquàs. Aquesta actuació compta amb la col.laboració de la Direcció General de Cultura i Patrimoni, i un presupost de 11500 euros.

L’objectiu d’aquestes obres és continuar treballant en la restauració de tots els elements que formen part de la riquesa històrica i artística del Castell d’Alaquàs per tal de contribuir a l’estat de conservació i salvaguarda del patrimoni local. Els taulells en què s’està treballant estan considerats per l’equip d’investigadors i restauradors com a obres renaixentistes de gran valor datats dels primers anys del segle XVI. La intervención està dirigida per Trinidad Pasíes, especialista en conservació i restauració arqueològica.

Per una banda, s’ha decidit intervindre en determinats paviments de la Sala La Torre després d’haver-se detectat deformacions en algunes peces en concret. Respecte als paviments de les diferents estàncies que conformen la Sala La Nova, l’objectiu és desenvolupar un projecte de conservació i restauració adequat per a completar els treballs que es van iniciar durant el Projecte de Rehabilitació.

Es tracta d'un conjunt d'obres renaixentistes datats en els primers anys del segle XVI.