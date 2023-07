El PSOE afrontaba el 23J con la prudencia que exigían unos sondeos poco favorables, pero su resultado fue menos catastrófico de lo esperado y los primeros puestos en la circunscripción de València para el Congreso y el Senado finalmente podrán dar el salto a la política nacional. Dos de ellos representarán a l’Horta en Madrid. El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, es el primero de los dos senadores socialistas elegidos en la provincia de València. Y Carmen Martínez, histórica alcaldesa de Quart hasta el pasado 28M, es la tercera de los cinco socialistas valencianos que se sentarán en el Congreso si la actual distribución de fuerzas no deviene en repetición electoral.

Sagredo cuenta en conversación con Levante-EMV que su elección ha supuesto un verdadero orgullo. “Agradecido y orgulloso”, subraya el primer edil de Paterna. “Hemos sacado casi medio millón de votos en la provincia de València, somos los más votados en muchísimos pueblos y ciudades de nuestra provincia y para mí es todo un orgullo. Nosotros en esta provincia teníamos dos senadores en esta legislatura y encima de la mesa estaba que se pudiera perder el segundo, pero lo hemos mantenido. Va a ser un honor poder defender los intereses de todos los valencianos y valencianas en el Senado, porque al final es donde se toman muchísimas de las decisiones que afectan a nuestra provincia”, recalca el socialista.

Ese honor le llega después de haber sumado en su municipio un total de 15.221 votos como cabeza de lista de València para el Senado, 1.400 menos que en las municipales, pero casi 4.000 papeletas más que el primer representante del Partido Popular y casi 3.000 más que los apoyos cosechados por Pedro Sánchez en su carrera presidencial. Paterna da vuelo a Sagredo y él intentará devolver el favor: “Esperemos que repercuta en las infraestructuras que se están haciendo ahora, como la ampliación de la N-220 o la carretera que va al aeropuerto. La gran dimensión de Paterna hace que muchas de las cosas que nos afectan se decidan en Madrid, por lo tanto, que tengamos a alguien allí va a ser un empujón que quizás nos faltaba como ciudad”.

¿Significa eso que pisará menos su municipio? “La gestión no va a variar porque tengo muy buen equipo y ahora telemáticamente se pueden hacer muchísimas gestiones. Lo que quizás sí cambie es que la vida más social o asociativa que requiera más mi presencia será en fin de semana, que es cuando voy a estar en Paterna. En principio los plenos del Senado son dos días cada dos semanas y me tendré que desplazar a Madrid, pero es verdad que la Cámara Alta es una cámara más territorial y está concebida para que se haga mucho trabajo sobre el terreno, no solo en Paterna sino en el resto de la provincia de València. Dentro de las dos cámaras es la más apropiada para que un alcalde o un concejal pueda ejercer también en Madrid”, reflexiona el regidor del municipio de l’Horta Nord, y añade: “Va a ser cuestión de organizarse mejor. Es verdad que me tocará tener menos vida personal”.

“Me retiré para vivir tranquila”

Por su parte, la también socialista Carmen Martínez, alcaldesa de Quart desde 1999 hasta el pasado 28 de mayo, reivindica la gestión a pequeña escala como paso previo para foguearse antes de recalar en la política nacional. Pocas escuelas mejores que un ayuntamiento. “Para mí es un honor poder representar a los valencianos en el Congreso, que es la Champions League de la política y un lugar donde uno puede hacerse una idea muy aproximada de la diversidad de España. Yo quiero aportar la visión del municipio, porque los pueblos a veces estamos muy lejos de las políticas que se hacen en Madrid. Voy para aterrizar estas políticas, aportar mi experiencia como alcaldesa y también en defensa de la Sanidad Pública tras haber sido portavoz de esta rama en las Corts Valencianes”.

Martínez acude a la “Champions” representando además a un municipio que ha respaldado a su partido masivamente, con un 41 % de los votos respecto al 26 % obtenido por el PP en Quart. Son un total de 6.178 votos, casi 1.000 más que en 2019 y prácticamente los mismos que el municipio entregó al PSPV en las municipales del 28M. “Siempre voy a llevar a mi pueblo en el corazón, y como mínimo podré darle visibilidad en el Congreso”, señala Martínez. “Cuando dejé la alcaldía quería vivir un poco más tranquila, pero este es un reto apasionante. Pasaré los días que corresponda en Madrid y el resto de días en Quart".