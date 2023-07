El inspector jefe de la Policía Local de Tavernes Blanques solicitó al ayuntamiento que no autorizaran los «bous al carrer» previstos para cuatro días del mes de julio, ante la carencia de agentes del cuerpo para vigilarlos y garantizar el orden y la seguridad. En uno de esos festejos se escapó un toro, que tras una huida por las calles de Almàssera acabó embistiendo a una mujer de 74 años, que finalmente murió el pasado miércoles.

Durante el pasado mes de mayo, el Ayuntamiento de Tavernes abrió el expediente para la celebración de distintos festejos en la localidad durante la primera quincena de julio: paellas y barbacoas, «bous al carrer» y dos discomóviles. Para conceder las distintas licencias de ocupación de la vía pública, el inspector jefe de la Policía Local emitió un informe sobre su posible autorización.

Según ha podido saber este periódico, el mando policial solicitó que no se concediera la autorización en dos de los tres actos: bous y discómoviles. El inspector explicaba en el citado informe que para las fechas en las que se habían programado los festejos taurinos (8, 9, 15 y 16 de julio) solo estaba la previsión de un agente en el turno de mañana, dos de tarde y no de noche.

En este sentido, el jefe del cuerpo recordaba el papel importante que tiene la Policía Local en los «bous al carrer» para garantizar la seguridad de participantes y toros, además de hacer cumplir las normas establecidas en el reglamento de la C. Valenciana sobre los «bous», como es evitar la presencia de menores de 16 años en el interior del recinto taurino así como de personas que no se encuentren en las condiciones físicas y mentales para poder participar en el festejo taurino.

En su exposición, el inspector jefe, después de los distintos incidentes ocurridos durante los bous de 2022 en varios municipios valencianos, apela a la petición realizada por Germán Zaragoza, presidente de la federación de peñas taurinas de la C. Valenciana, que consideraba necesaria la presencia y colaboración de la Policía Local en estos actos como complemento de control de los voluntarios. «Nos queremos apoyar en esta figura porque es autoridad y los voluntarios de los festejos no lo son. Además está comprobado que en los sitios donde la Policía es director de los festejos funciona mejor», dijo Zaragoza.

No poder garantizar la seguridad

Ante esta tesitura, el mando policial pide en su informe, firmado de su puño y letra, que no se autorice la celebración de los festejos taurinos porque los agentes ordinarios previstos para esas fechas deben hacerse cargo de todos los servicios que requieran los ciudadanos y por tanto no iban a poder atender los bous al carrer. Además, añade que ante la falta de efectivos de la Policía Local no se garantiza la seguridad de participantes, espectadores y los propios animales. Por tanto, ante la imposbilidad de destinar a agente alguno durante los festejos taurino no se podrá controlar cualquier incidente que se produzca, así como servir de apoyo a los voluntarios para controlar la presencia de menores o de participantes que estén bajo los efectos del alcohol o las drogas. De hecho, recuerda que la Policía Local ha actuado normalmente como delegado del festejo taurino en Tavernes, pero ahora el alcalde no podría hacerlo ante la carencia de recursos policiales durante la tarde y noche de los «bous».

A modo de conclusión, el inspector jefe reitera la anulación de los actos taurinos de los dos fines de semana de julio por no contar con los efectivos necesarios para afrontarlos. Todos los festejos de «bous» acabaron celebrándose.