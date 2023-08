El Partido Popular ha denunciado que la primera junta general extraordinaria de la empresa municipal Egusa, prevista para el 27 de julio y donde entre otros puntos se encontraba la formación del futuro consejo de administración "fue suspendida minutos antes del inicio de la misma". Según critica el portavoz del PP, Modesto Martínez, "el alcalde y presidente de la junta general, Miguel Chavarría, decidió suspenderla tras comprobar que existía una propuesta alternativa a la que realizaban PSOE y Compromis para la composición del consejo de administración".

Martínez explica que PSOE y Compromis proponían "aumentar a 10 los consejeros de la mercantil y asumir una mayoría en el consejo que no corresponde a la realidad de la junta general ni a la disposición de votos en las pasadas elecciones locales. La composición era de PSOE 4, Compromis 2, PP 1, VOX,1, Alboraya Actúa 1 y EU 1; quedando la mayoría de consejeros del lado del equipo de gobierno, una mayoría irreal que no se refleja en nada a la realidad del consistorio", censura.

Reparto realista

Por otro lado, según el concejal popular se planteó la propuesta de un "reparto más realista acorde al pleno y sin aumentar el gasto en cuanto al numero de consejeros. Ese reparto seria de 2 PSOE, 2 PP , 2 Compromis, 1 VOX, 1 Alboraya Actúa y 1 EU". Pero tras este nuevo planteamiento, "Miguel Chavarria, como presidente de la junta general decidió suspender la misma", critica Martínez.

Para Modesto Martínez, esta acción “demuestra la nula capacidad de dialogo del actual gobierno y el sistema de trabajo que quieren llevar que es aplicar el rodillo sin tener una mayoría real.” En ese sentido, expresó que “no podemos entender que nos quiera dar solo un representante en el consejo y a otros grupos con menos de la mitad de concejales y votos quiera darles dos consejeros.”

Por ultimo, el portavoz popular, ha manifestado que “PSOE y Compromis tienen miedo no tener la mayoría en el consejo y no poder campar a sus anchas por la empresa publica, pero eso no es lo que ha pedido el pueblo.” “El resultado de las elecciones nos dijo a todos grupos que nos teníamos que entender y trabajar desde el consenso no desde la imposición como algunos quieren hacer. Ahí al PP no nos encontraran.”, ha recalcado Martínez.