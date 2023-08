PSOE y Compromís de Massamagrell han lamentado que el acuerdo de gobierno PP-Vox-Veïns, aprobado en el pleno de la pasada semana, "casi al límite del tiempo que marca la Ley, es el gobierno local que más ha tardado en organizarse en la historia de nuestro municipio, creando una parálisis innecesaria al ayuntamiento”.

“Una de las primeras decisiones del nuevo gobierno ha sido la de suprimir los plenos mensuales que se venían celebrando así desde 2015, pasando ahora a realizarse cada dos meses, con lo que se cercena la posibilidad de que tanto los vecinos y vecinas, como la oposición, realicen la fiscalización al gobierno local”, comentan los grupos de la oposición.

En los Órganos Supramunicipales la oposición ya no tendrá representación esta legislatura, "al no darles la posibilidad de participación desde el gobierno local, y no como sucedía en la anterior legislatura, donde varios concejales y concejalas de la oposición si representaban al Ayuntamiento de Massamagrell en algunos entes supramunicipales como el Consorcio de Bomberos, el Consell de l’Horta o el Camino del Santo Grial entre otros", critican.

“También el nuevo gobierno ha aprobado dar las máximas competencias a la Junta de Gobierno Local, para no tener así que llevar algunos asuntos al debate y la exposición pública del Pleno. Una Junta de Gobierno Local que estará formada exclusivamente por concejales de PP-Vox-Veïns”, aseguran desde la oposición.

Pero sin duda, "los puntos más polémicos del Pleno de Organización fueron la aprobación de un puesto de asesor/a de confianza para la alcaldesa (25.600€) y las retribuciones a los concejales y concejalas de la corporación por asistencia a los órganos municipales así como su dedicación parcial o exclusiva. Los sueldos se disparan hasta los más de 900.000 euros durante esta legislatura, ya que el equipo de gobierno recupera la subida del 20% aplicada en los sueldos que se bajaron en el año 2015, y que se mantenían así hasta ahora, además, de una novedad, y es que se pone un plus de 6.000€ a los concejales del Equipo de Gobierno que formen parte de la Junta de Gobierno Local", señalan PSOE y Compromís.

Con esta aprobación retributiva, el Equipo de Gobierno Municipal formado por PP-Vox-Veïns tendrá a la alcaldesa Pilar Peris, con dedicación exclusiva, cobrando 42.844,80€ anuales (14 pagas de 3.060,34€); a dos personas liberadas a jornada completa, los concejales Pablo Casas -PP- y Mila Sánchez -Veïns- que cobrarán cada uno de ellos 27.683,02€ (14 pagas de 1.977,36€). Además tendrán a 4 concejales del Equipo de Gobierno con un sueldo de 18.000€, dos de ellos con dedicación parcial, Juan Manuel Romero -PP- y José Manuel Palanca -Vox- y los otros dos por asistencias Juan Zamorano -Veïns- y Ana Abel Moreno -PP-. Y para completar el Gobierno Local, tanto Miguel Bailach -PP- como Rosendo Talaero -PP- cobrarán 12.000€ anualmente. Por su parte, se establece un tope máximo de 6.000€ para los 8 concejales en la oposición (6 PSPV-PSOE y 2 Compromís).