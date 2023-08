El TSJ condena a Burjassot a pagar 14 millones por el suelo del Parc de l'Eixereta

El Tribunal Superior de Justicia de la C. Valenciana, concretamente la sala de lo contencioso-administrativo sección cuarta, ha condenado al Ayuntamiento de Burjassot a indemnizar a los propietarios de tres parcelas del actual Parque L´Eixereta. La sentencia anula el acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Valencia, de octubre de 2018, y fija un precio de expropiación de más de 14 millones de euros. De hecho, el pleno municipal aprobó la pasada semana solicitar un crédito para afrontar el pago, descartando un recurso de casación al Supremo.

Tal como se relata en la sentencia, varios de los propietarios de tres fincas del Parque de l’Eixereta de Burjassot presentaron diversos contenciosos contra los acuerdos dictados por el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Valencia por los se fijaban los justiprecios de dichos suelos. Las tres parcelas corresponden a zonas verdes y viales recogidos en el Plan General de Ordenación Urbana. En tales acuerdos, se fija como fecha de valoración octubre de 2017, con un valor de la superficie mencionada de 308,33 euros el metro cuadrado. De tal forma que el justiprecio final es de 2,7 millones, incluido el 25% por la vía de hecho y el premio de afección, para la finca 1029; de 355.435 euros para la finca 1526 y de 162.696 para la finca 1518.

Pero los propietarios difieren claramente del justiprecio del jurado provincial. Así durante el proceso judicial presentaron alegaciones, en las que señalan, por ejemplo, que la valoración del terreno debe remontarse a marzo de 2011, fecha en la que el consistorio ocupó el suelo para el desarrollo de la actuación verde. Además, los informes aportados por los péritos de las partes y los propios péritos judiciales elevan considerablemente el precio del metro cuadrado, concretamente a valores por encima de los 1.600 euros. También sostenían los recurrentes que la edificabilidad media de las fincas expropiadas era de 4,4 metros cuadrados de techo, mientras que el périto judicial la incrementaba la rebajaba a 3,96.

Diferencia con el Registro de la Propiedad

Por su parte, el ayuntamiento alegaba que la superficie que debía tenerse en cuenta de la finca 1029 no era la del Registro de la Propiedad, sino la medición real de 2.892 metros. Además, puntualizaba que “no puede ser objeto de expropiación lo que ya se ha cedido y ha sido objeto de usucapión en favor del Ayuntamiento”, en referencia a los viales que debe ceder los propietarios del suelo en el desarrollo de un PAI. En este sentido, sostiene respecto a la valoración de los terrenos expropiados de 1.425 euros calculado por el Jurado, “está carente de mercado, lo que supone una ausencia de motivación que invalida dichos cálculos”. Además, el consistorio añadía que la fecha de valoración del suelo debe ser 2017, “cuando se inició el procedimiento expropiatorio con la presentación de la hoja de apremio por parte del expropiado”.

Finalmente, la sentencia ha dado la razón a los propietarios recurrentes al considerar, por ejemplo, que la superficie de la finca 1029 no es de 2.892 metros como argumentaba el consistorio sino de 6.874 metros, como recoge el acuerdo municipal de 2011 y un decreto municipal del mismo año. También apela a distintas sentencias anteriores sobre el caso. Sobre la fecha de valoración de los terrenos, la sala concluye que no puede aceptar como referencia el año 2017 “a la vista de los avatares sufridos por la tramitación de un expediente expropiatorio que se ha demorado en exceso, por los obstáculos que ha opuesto la corporación actora. Se trata de un expediente que se inicia en 2001 con una solicitud de parte de indemnización de por ocupación ilegal de las fincas 1029, 1518 y 1528 y que no se resuelve hasta el año 2018 como consecuencia de la inactividad, omisiones y suspensiones sin motivo del Ayuntamiento actor”. Y vuelve a recordar varias sentencias entre 2003 y 2016 para remarcar que “forzado por estas decisiones” finalmente el ayuntamiento declara en marzo de 2011 “la necesidad de ocupación de las fincas expropiadas”. Por tanto, la sentencia determina como fecha para la valoración de los bienes ese 2011 y considera “errónea y no aceptable” el 2017 establecido por el Jurado Provincial de Expropiación.

Un precio de 1661 euros el metro cuadrado

Por último, la sala establece un valor de repercusión del suelo de 418,64 euros, que multiplicado por el aprovechamiento da un resultado de 1.661 por metro cuadrado, más el 5% como premio de afección. Además, da por buenas las cifras de la superficie de las tres fincas que obran en el Registro de la Propiedad: 6.874 metros para la finca 1029, 405,9 para la finca 1518 y 886,7 para la finca 1526. Por tanto, la sentencia estima los recursos de los propietarios y anula las resoluciones del Jurado Provincial de Expropiación y fija un precio para el suelo de 14.245.189,68 euros que deberá pagar el Ayuntamiento de Burjassot.

El pleno municipal aprobó el pasado miércoles solicitar un crédito a largo plazo para el pago de más de 13,4 millones, dado que el consistorio ya había abonado entre 2018 y 2020 779.140 euros. En este sentido, el Partido Popular, que dio a conocer la sentencia ayer, critica la “negligente e irresponsable gestión de este asunto de expropiación por parte del equipo de gobierno socialista que ha afectado a la fecha de valoración de los bienes, al justiprecio a pagar y al cálculo de intereses devengados. Y, por ende, a la cantidad a la que se va a endeudar a los vecinos de Burjassot”. Los populares recogen pasajes de la sentencia para censurar la “ocupación ilegal de las fincas; su inactividad, suspensiones y obstáculos; y su , incumplimiento en su deber de diligencia al tramitar el expediente”.