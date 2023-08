La urbanización Port Saplaya ha sido siempre uno de los principales reclamos turísticos por su apariencia veneciana. Sin embargo, esta imagen idílica de la zona residencial de Alboraia contrasta con la opinión que tienen algunos vecinos respecto al mantenimiento de las basuras que ha llevado a la proliferación de ratas y cucarachas en plena temporada alta. "Desde hace años, Port Saplaya se ha convertido en un nido de ratas y de basura y ya no podemos más. Las calles están sucias y los contenedores están a rebosar desde las nueve de la mañana hasta las diez de la noche. Se han reforzado las líneas de autobús para mejorar el acceso a la playa pero no se ha gestionado el servicio de limpieza", relata una de las vecinas.

Los vecinos lamentan que las tareas de mantenimiento "no son las adecuadas o suficientes" y el Ayuntamiento de Alboraia reconoce que existe un problema con la basura que depositan los restaurantes de la zona. "Aunque la normativa especifica que sólo puede ser depositada por la noche, tras las comidas sacan la basura y llenan los contenedores de la zona y los usados por los vecinos”, explica el alcalde Miguel Chavarría. Es por eso, relata el primer edil, que "estamos negociando a tres bandas entre ayuntamiento, empresa de recogida de basuras y hostelería, una solución que consiste en poner unos contendores específicos a las restaurantes para evitar esos desbordamientos y las molestias que causan a los vecinos”.

Problemas con las terrazas

Al problema de las basuras que depositan en gran medida los bares y restaurantes de la zona, se suma la problemática del espacio de las terrazas. "Las terrazas están ocupando un espacio que no les corresponde y ha llegado un punto que no podemos ni andar por la acera, porque sales del portal y te chocas con las mesas de los bares y restaurantes. Los locales han ocupado un 95 % del espacio y no han dejado zona libre para pasear ni para que jueguen los niños . Sales del portal para ir a la piscina y tienes que ir esquivando a los camareros y sorteando las mesas", cuenta la misma vecina.

Ratas y cucharachas

Otra de las problemáticas que tiene mucho que ver con la acumulación de basura y que también lamentan los vecinos de Port Saplaya es la presencia de ratas. "Por allí no pasan las máquinas de limpieza que desinfectan y limpian el suelo y las basuras están hasta los topes, y eso hace que se multipliquen las plagas de ratas y de cucarachas. Estamos desesperados y ya no sabemos a quién acudir", argumenta un vecino que dice estar también cansado de no recibir respuesta por parte del ayuntamiento. Y añade:"Llamamos a la Policía Local y por allí no pasa nadie. El otro día una vecina, que vive en los primeros pisos, puso una trampa de ratas en la cocina y encontró dos en un día. Y piensas, ¿En qué condiciones estamos aquí?", lamenta.

Respecto a la presencia de ratas, el alcalde Miguel Chavarría alude a la proximidad a la huerta y a las altas temperaturas. "Port Saplaya está al lado de la huerta, y las altas temperatuas junto a la escasez de agua hace que proliferen. Tenemos un servicio de control de plagas a demanda, que atiende individualmente las quejas de los vecinos, por lo que les pedimos que si hay incidencias se pongan en contacto con el consistorio”, explica. En todo caso, al alcalde afirma que "aunque siempre se pueden mejorar los servicios, no se puede hablar de Port Saplaya como un barrio degradado, sino no nos habrían dando la bandera de calidad turística con la máxima puntuación".

Los vecinos a través de la plataforma del ayuntamiento Linea Verde han trasladado sus quejas al consistorio y según detallan a Levante-EMV , son más de 170 desde el pasado mes de julio. " Pagamos el IBI más caro de València, como si viviéramos en la Avenida de Francia y a cambio, ¿qué nos encontramos? Los jardines están abandonados con hierros oxidados, las papeleras llenas de basura y algunas rotas y tiradas en el suelo, el parque infantil está hecho un desastre, igual que el único Pipican que tenemos y al que no podemos acceder por los matorrales que tiene", narra la vecina. Línea Verde es una plataforma que incluye una serie de servicios para mejorar la gestión municipal, la resolución de incidencias en la vía pública y fomentar la comunicación con los ciudadanos y la concienciación e información ambiental, entre otras utilidades.

Otro de los problemas a los que hace referencia los vecinos de Port Saplaya es el temor a que ocurra lo que sucedió en la zona de la Patacona y más concretamente en Vinival, ereferenciaia a la aparición de jeringuillas en el interior de las viviendas junto a restos de sangre. "¿Hasta que punto nos compensa vivir aquí? Yo estoy en dos grupos uno de la comunidad de vecinos de Port Saplaya y otro de Patacona y ellos están igual. Aunque a ellos se le suma el problema de Vinival".

El consistorio señala que en época estival refuerzan los operativos de seguridad, "ya no solo con quads, motos eléctricas también los drones, que funcionan muy bien y no se puede hablar de un problema de inseguridad en la zona de playa". En cuanto a Vinival, afirma que hay un problema de ocupación ilegal y al tratarse de una propiedad privada, "hemos hablado con ellos para que al menos desbrocen y se haga más visible quién está dentro y que vallen para impedir el accceso".