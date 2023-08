Picassent se opone a la construcción de la depuradora de Alcàsser

Picassent tampoco quiere la depuradora de Alcàsser, al menos tal y como está planteada actualmente. Después de la propia localidad en cuyo término el Ministerio prevé instalar la EDAR, Picassent es la más afectada ya que prácticamente el polígono El Pla de Alcàsser linda con la urbanización picassentina de San Ramón. Es por eso que ante el periodo de consulta abierto por la Conselleria , en concreto por la dirección General del Agua, sobre la redacción del anteproyecto y la tramitación ambiental de las obras del sistema integral de saneamiento de l'Horta Sud, el pleno de Picassent del pasado 27 de julio, por unanimidad ha dictaminado su oposición.

La concejala socialista Lola Albert la que propuso en la comisión de seguimiento esta oposición que fue respaldada por todos los grupos políticos, tanto por su socio de gobierno Compromís, como por el resto de la oposición, PP y Vox.

Fue la propia Albert quien explicó en el pleno los motivos de Picassent para dictaminar su oposición a la instalación de la depuradora de Alcàsser. Si bien defendió la filosofía del proyecto llevado a cabo por el Ministerio de transición Ecológica y de la conselleria de Medioambiente que se basa, principalmente, en dejar de tirar el agua depurada al mar y reutilizarla para el riego, “en este periodo de consulta que se nos pide a los ayuntamientos qué se debe tener en cuenta para redactar la propuesta de medioambiente, no estamos de acuerdo con la propuesta”.

Básicamente el rechazo de Picassent se centra en la falta de consenso con el sector agrícola. Desde le gobierno local consideran que sí se quiere reutilizar el agua depurada para el riego, “como mínimo y antes de construir la depuradora se debería haber llegado a un consenso con los agricultores sobre qué tipo de agua es, que garantías se tiene de aplicarla o cómo se distribuyen los gastos, algo que no se ha dado”, explica la concejala.

Según defiende el consistorio, “primero se debe establecer un plan consensuado con el sector agrícola y después ya debatiremos sobre la depuradora y su instalación”.

Pero el no contar con los agricultores no ha sido el único handicap. El consistorio admite que no tiene claro que la depuradora no vaya a provocar molestias de olores entre sus vecinos. “Nos preocupa el olor, aunque en el documento dice que las nuevas instalaciones no causas problemas de este tipo, siempre desconfiamos, sobre todo cuando afectaría directamente a los vecino de San Ramón, que son los que están más cerca del polígono El Pla, donde se situará la EDAR”, explica Lola Albert.

Así, la concejala aseguró que por estos motivos, “se trasladará tanto al Ministerio como a Conselleria que Picassent no dará apoyo al anteproyecto de la depuradora, hasta que no se tenga un plan consensuado con los agricultores y garantías del impacto de su funcionamiento y del olor en la población”.

“Es un tema que trasciende los colores políticos”

El alcalde de Alcàsser, Alberto Primo (PP), quien ya presentó también su rechazo al anteproyecto de la EDAR en su municipio, celebra que su ayuntamiento vecino gobernado por la izquierda, también se alinee con la postura de otros municipios como Alfafar. “Es algo que afecta a nuestra comarca, que trasciende a cualquier color político porque las molestias a los vecinos no entienden de competencias. Estamos hablando que hay gente que vivirá a 250 m de la EDAR y eso no se puede consentir”, señala.