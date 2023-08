Demà, 12 d’agost, comencen els festejos populars en la tradicional crida a la festa per part de l’alcalde Alberto Primo Llácer i el pregó, que enguany serà honor de l’Olympyakos Alcàsser C.F., que commemora el 30 aniversari de la seua fundació. A més, s’afegeix la novetat que el mateix dia a la nit, la festa continuarà amb una discomòbil a les instal·lacions esportives.

Per al dimarts 15 d’agost, estan preparades festivitats en honor a la Verge de l’Assumpció amb volteig de campanes al matí, missa cantada a les 20 hores i processó amb focs d’artifici pels carrers d’Alcàsser. El dia 16 es prepara un sopar popular amb col·laboració de la Falla Raval i després a les 23 hores, a l’avinguda Colón, un tribut a Luis Miguel «Contigo Aprendí» de Fórmula Producciones y Eventos. El següent dia se celebra la tradicional Festa dels Majors, organitzada per la filà cristiana Els guardians de la Torre, i per a la població més jove hi haurà jocs infantils a partir de les 19 hores al Parc de l’Alter.

Un dels dies de major comunitat per a Alcàsser tindrà lloc el divendres 18 d’agost, en la festa de les paelles i posterior macrodiscomòbil a càrrec del DJs locals César Gómez i César Simó.

El dia 19 d’agost, el municipi estarà ple d’activitats: a les 11.30 hores, jocs aquàtics per a la joventut al poliesportiu i un taller de fanalets a la vesprada a la Falla Mercat; el trofeu de Futbol Santíssim Crist de la Fe entre l’Alcàsser C.F. i el Club de Futbol Cullera a les 19 hores; el concurs de coloms esportius a les 20 hores pels carrers del poble organitzat pel Club la Unió; a la nit, cap a les 22.30 hores, es viuran les tradicions, amb els balls tradicionals del Grup Dansarrels i la companyia de Rondalla; a continuació, Nit d’Albaes, en l’actuació del grup Va de Cant en companyia de la Colla Guirigall.

Tota la programació

El diumenge 20, destaca la cavalcada encapçalada per la filà mora Aljama Alqasar, que farà l’animació amb la Colla Guirigall i la banda de la Societat Musical Santa Cecília. A les 12 de la nit, gala musical en l’espectacle The Time, a l’avinguda Constitució.

Per acabar les festes, dilluns dia 21 és la Festivitat del Santíssim Crist de la Fe. El dia s’inicia amb la tradicional despertà amb pirotècnia i la banda de la Societat Musical Santa Cecília. En acabar, xocolatà per a la gent participant. A les 9 hores cercavila de la Colla Guirigall, i a continuació passacarrer a càrrec de la banda de la S.M. Santa Cecília. A les 12.30 hores, a l’església, missa major cantada per la Coral Polifònica d’Alcàsser. El dia continuarà amb la traca quilomètrica i mascletà. A la vesprada, a les 20 hores des de la plaça del Castell, balls processionals amb el Grup Dansarrels i la Colla Guirigall. Continuarà la jornada amb l’eixida de les imatges i la processó amb la música de la banda de la S.M Santa Cecília. A la plaça del Castell tancaran les festes amb un concert de la Banda Simfònica de la Societat Musical Santa Cecília i el tradicional castell de focs d’artifici per la pirotècnia Tamarit.

Una programació dedicada a donar vida als carrers d’Alcàsser, per a omplir d’alegria i tradició. El regidor de festes David Sales destaca la «són uns dies per estar agraït a tots els qui fan possibles les festes i per disfrutar amb família i amistats». Alberto Primo conclou «sent gratitud per poder donar a Alcàsser uns dies de festa i unió, on tot el veïnat disfrutem del poble i les nostres tradicions».