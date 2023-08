Este verano, los habitantes de la comarca de l'Horta han podido y pueden disfrutar aún del mejor cine en las calles de sus localidades.

Los ayuntamientos de los principales pueblos de la comarca han querido recompensar a los residentes que permanecen en el pueblo los meses de verano con varias sesiones de 'cine a la fresca'. La iniciativa de sacar la gran pantalla a las calles, pretende dar a los residentes unas jornadas de ocio a la vez que se intenta paliar los efectos de las altas temperaturas estivales.

Torrent

En el caso de Torrent, inició la programación de películas el pasado fin de semana. Tanto el viernes como el sábado, los vecinos del municipio salieron a las plazas del pueblo para ver algunas de las mejores propuestas cinematográficas de los últimos meses.

El viernes, la plaza de la Llibertad tuvo un lleno absoluto con más de 400 butacas ocupadas para visionar 'Encanto', una historia de los estudios Disney para todas las edades. El sábado, en las plazas del Pintor Miró, de la Iglesia y El Vedat, en las que se proyectaron respectivamente 'Thor: Love and Thunder', 'Descarrilados' y 'Bullet train', también se agotaron las localidades disponibles.

La iniciativa de 'Cinema a la plaça' volverá cada fin de semana hasta el 26 de agosto en las diferentes plazas de la ciudad y el horario de todas las sesiones será a las 22:30 horas con esta programación:

Plaza de la Libertad

Viernes 11 de agosto - La familia Adams 2: la gran escapada

Viernes 18 de agosto - Lightyear

Viernes 25 de agosto - Sonic 2: la película

Plaza del Pintor Miró

Sábado 12 de agosto - The Batman

Sábado 19 de agosto - Spiderman: no way home

Sábado 26 de agosto - Doctor Strange: en el multiverso de la locura

Plaza de la Iglesia

Sábado 12 de agosto - Voy a pasármelo bien

Sábado 19 de agosto - Hollyblood

Sábado 26 de agosto - Tadeo Jones 3: la tabla esmeralda

Burjassot

Burjassot es otro de los municipios que también ofrece estos servicios. Su cine al aire libre en el Auditorio de la Casa de Cultura ofrecerá estrenos a la ciudadanía hasta el viernes 13 de agosto.

El fin de semana, del 11 al 13 de agosto, se proyectará a las 22:15 horas 'Megalodón 2: la Fosa', la secuela de la exitosa y salvaje batalla entre Jason Statham y un gigantesco tiburón, dirigida por Ben Wheatley.

Las entradas para poder ver las películas tienen un precio de cuatro euros y se pueden adquirir, en la página web de la 'Terraza de Verano' o en la taquilla del auditorio, desde media hora antes del inicio de cada proyección.

Mislata

La localidad de Mislata también tendrá disponible una experiencia cinematográfica al aire libre. El viernes 11 de agosto, se proyectará la película 'Todo a la vez en todas partes', una comedia recomendada a partir de 12 años. Se podrá ver en el Anfiteatro Felipe Bellver a las 22:30 horas.

Manises

Asimismo, Manises, en su programa de promoción de la cultura, también incluye este tipo de actividades. Es por ello, que los meses de julio y agosto realiza proyecciones de algunas de las películas mejor valoradas en estos últimos años.

Hasta el momento, ya se han emitido 'Sonic 2', 'Lightyear' y 'Spiderman: no way home', pero todavían quedan tres estrenos más. El 11 de agosto se podrá visionar 'Minions: el origen de Gru', el 18 de agosto 'Padre no hay más que uno 3' y por último, el 25 de agosto Manises cerrará su verano de cine con 'Superpets'.

Todas las sesiones tendrán entrada libre y gratuita y se llevarán a cabo en el Parc dels Filtres a las 22:30 horas.

Quart de Poblet

Quart de Poblet apuesta también ha apostado por el cine al aire libre para amenizar las noches de verano y ofrecer una alternativa de ocio y cultura. El ciclo 'Cinema a la Fresca' arrancó el 8 de julio con una completa programación para todos públicos y en una ubicación céntrica como lo es la pista deportiva junto a la biblioteca municipal. Para este sábado 12 de agosto se ha programado la película 'Sonic 2', a las 22:00 horas.