Malestar por el cese de talleristas valoradas en la Casa de la Dona de Torrent

El despido de docentes en media docena de talleres en la Casa de la Dona de Torrent ha generado malestar entre muchas participantes, que habían valorado positivamente el desempeño de las profesoras al frente de cursos como flamenco, teatro, mindfulness, alineación corporal o yoga para personas con fibromialgia.

Según cuentan las usuarias de estas actividades, sus profesoras les han comunicado que no podrán continuar impartiendo los talleres como venían haciéndolo hasta la fecha, porque el nuevo equipo de gobierno con Amparo Chust como titular de Igualdad –responsable última de la Casa de la Dona– ha decidido prescindir de sus servicios.

Esta decisión contrasta con la gran aceptación de las talleristas, como las propias usuarias han demostrado en las sucesivas encuestas de satisfacción que han tenido que rellenar. Lo cuenta María Martínez, de 61 años: “En este curso nos han pasado dos encuestas y siempre tenían buenos resultados. Yo hacía alineación corporal y fortalecimiento de pelvis, estaba súper contenta con las talleristas. Me siento muy decepcionada. Quisiera que los cursos y las personas que los dan fueran asiduidad, si no esto no tiene sentido. El descontento con esta situación es generalizado”, afirma esta mujer afincada en Torrent desde hace tres años.

María y otras mujeres consultadas atribuyen el cese de las talleristas a un único motivo: “Parece una decisión política, no hay otra explicación”. “Las profesoras seguramente tuvieran una tendencia determinada y quienes gobiernan lo habrán tenido en cuenta”, afirma una usuaria que prefiere no dar su nombre para no caer en la criba de futuros talleres. “Yo llevo asistiendo desde hace siete años y siempre hemos visto cambios, pero no tan bruscos. Han echado a trabajadoras muy competentes, de hecho siempre se apuntaban más personas de las que cabían. Estamos pensando en recoger firmas contra estos ceses”.

Elisabeta, de 33 años, también es partidaria de organizarse para intentar revertir la decisión: “A mí los cursos me los recomendaron las psicólogas de la Casa de la Dona y mi psiquiatra. Yo iba a meditación y a pilates postparto. Las chicas eran muy humanas y sus talleres eran terapéuticos, no solamente lúdicos”. Y un beneficio similar encontraba la madre de Mónica. “Ella tiene 62 años y la apuntamos a canto y flamenco porque tenía depresión. Mi madre es muy introvertida y tiene dificultades para abrirse, pero con sus profesoras estaba contentísima. Dice que con ellas se tranquilizaba”, explica la torrentina, que hace días tuvo un cruce de palabras con la Chust en las redes sociales de la Casa de la Dona.

“Ella me dijo que este centro no es una academia, pero precisamente porque no es una academia no hace falta cambiar a las profesoras buscando mejor rendimiento. Las alumnas se lo pasaban bien, que es lo más importante en estos casos”, insiste Mónica. “Veremos que pasa, si mi madre no quiere apuntarse a los nuevos cursos la apuntaremos sus hijos, porque le van bien”.

Otras talleristas preparadas

La conversación surgió en un post donde se presentaba a algunas de las nuevas talleristas. Como respuesta a las quejas de profesoras y usuarias, la concejala de Igualdad alegaba que, contrariamente a lo que estaban afirmando, sí que se había consultado la opinión de las participantes. “Esto en ningún momento puede ser una academia o centro de salud, pero si una ventana abierta para disfrutar de variedad de talleres”, justificaba. Y añadía: “Como nueva concejala he recogido durante dos años de campaña unas necesidades de las mujeres de Torrent, y creo que el trabajo que puede hacer una empresa externa lo puedo llevar a cabo yo”.

En este sentido, desde el ayuntamiento matizan que algunos de los talleres mencionados no se suprimirán –como han denunciado algunas usuarias–, y que únicamente pasan a manos de otras talleristas tan capacitadas como las anteriores. “Simplemente se van a intentar cambiar las cosas. Torrent tiene casi 90000 habitantes y hay más gente preparada para hacer este tipo de actividades, no siempre las mismas”, subrayan.