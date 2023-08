Los Bomberos,en coordinación con la Policía Local, han logrado extinguir rápidamente un incendio ocasionado en una vivienda particular de Alaquàs, que ha requerido el rescate del inquilino, que ha sido atendido por inhalaciónde humo, y su perro. De moemnto, no has trascendido las causas del origen del fuego.

La Policía Local de Alaquàs recibía esta mañana el aviso de un incendio en una vivienda ubicada en la calle Camí Vell 16 de Alaquàs. Gracias a la coordinación y la rápida intervención de la Policía Local de Alaquàs, Policía Nacional y Bomberos se ha podido proceder al rescate de la única persona que se encontraba en la vivienda en el momento del incendio y que ha sido trasladada al hospital para comprobar su estado, después de ser atendida por el equipo de asistencia sanitaria que se ha desplazado hasta el lugar. No hay heridos graves, un perro ha sido rescatado. Después de las tareas de supervisión realizadas por los técnicos municipales y bomberos para la comprobación del correcto estado de las viviendas, bajo la supervisión del regidor de Urbanismo Jaime Marqués, los vecinos y vecinas de la vivienda no afectada y que habían sido desalojados ya han vuelto a sus viviendas. Se desconocen las causas del incendio. Tanto Policía como Bomberos coinciden en afirmar la importancia del trabajo coordinado y la inmediatez de los equipos para dar la mejor respuesta a la ciudadanía.