No habrá Punto Violeta en Rocafort estas fiestas, aunque eso no significa que no se atenderá a mujeres que sufran agresiones sexuales y se dé información al respecto, pero no será un servicio exclusivo como hasta ahora. El actual gobierno de Rocafort formado por PP y Vox ha decidido ampliar el puesto de atención portátil que habitualmente se ponía en fiestas, y que el punto violeta se convierta no solo en una mesa centrada en informar, prevenir y atender casos de violencia de género, sino también albergar todo tipo de agresiones, además de prevenir y actuar sobre conductas adictivas de alcohol y drogas.

Así, según han explicado fuentes del consistorio, en el mismo punto las dos técnicas especializadas en Igualdad y en conductas adictivas, que han sido contratadas externamente, repartirán información sobre cómo actuar ante un posible caso de violencia de género al igual que harán test de alcoholemia a quién lo solicite. De hecho, el gobierno local ha decidido externalizar este servicio, “porque comprendemos que al personal del ayuntamiento tiene un horario que no incluye las noches y preferíamos tener un punto de atención en las horas que más se necesita, de madrugada, cuando se producen eventos en fiestas que congregan a más gente. Todo pensando en dar un mejor servicio al dado hasta ahora”, explican. Lo que el gobierno defiende como una mejora del actual Punto Violeta, ampliando los servicios “al comprobar las realidades que se dan en fiestas en municipios vecinos”, la oposición lo ve como una postura política que intenta esconder la violencia de género. En concreto, Guanyem Rocafort, ha exigido a la concejala de Igualdad y a la Junta de Gobierno Local la inmediata rectificación. “Las políticas de igualdad y el rechazo a la violencia de género tienen que expresarse y practicarse con toda claridad y rotundidad. En políticas de igualdad, las medias tintas, hacen cómplices a quienes las practican”, explican. Detienen a un hombre en las fiestas de Foios por agredir sexualmente a dos mujeres La formación liderada por Miguel de la Cruz recuerda que los puntos violetas son instrumentos de las políticas de igualdad para informar, orientar y proteger a las mujeres de actos de violencia, acoso sexual, etc. Se instalan fundamentalmente en los actos festivos, concentraciones masivas, como puntos seguros y de referencia informativa. “Así lo realizan la inmensa mayoría de municipios de nuestro entorno y Rocafort no debe ser diferente”, matiza. El partido de la oposición, que ha presentado un registro de entrada en el ayuntamiento denunciando este tema, considera además que el gobierno no es competente para eliminar el Punto Violeta, ya que son acciones organizadas desde el Consejo Municipal de Igualdad, “pero ha sido el PP y Vox quienes los han eliminado. En democracia quien tiene la competencia de aprobar tiene la competencia para cambiar o anular el acuerdo”. Guanyem Rocafort también acusan directamente al PP de querer “invisibilizar” la violencia contra las mujeres, “la mezclan con otros tipos de violencia y la diluyen. Le cuesta hablar de violencia de género, de violencia machista y le gusta más hablar de violencia en general”. El partido recuerda que no es la primera vez que un gobierno de derechas en Rocafort elimina los puntos violeta, ya ocurrió en 2019 cuando gobernaba PP, Vox y Cs y que incluso promovió una protesta vecinal. Desfile morado para protestar contra la eliminación del Punto Violeta en Rocafort Una postura más propia de su socio de gobierno Vox, como ha dejado patente en otros municipios en los que gobierna, aunque Guanyem R asegura que en el pacto firmado no se incluía la eliminación de estos puntos violetas. “No dar visibilidad a un problema de la sociedad es no reconocerlo y lo que no se reconoce y se nombra no existe y sobre lo que no existe no se puede cambiar”, concluyen.