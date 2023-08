No ha habido consenso. El Partido Popular ha sido el único en no firmar en el pleno extraordinario la declaración institucional propuesta por el gobierno socialista mostrando el apoyo unánime a que el nuevo Hospital Arnau de Vilanova se construya en Paterna, tal y como anunciaron en marzo el entonces president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. Sí lo han hecho PSPV, que presentó la moción, Compromís, y también Vox, socio de gobierno del PP en la Generalitat.

El alcalde Juan Antonio Sagredo ha intentado hacer cambiar de opinión al grupo popular de Sara Palma. Primero, pidiendo un receso de 5 minutos en el pleno extraordinario realizado con este punto como único orden del día, tras las diferentes posturas manifestadas por los portavoces de todos los grupos, en las que la popular ya dejaba claro que no iba a apoyar la moción. Y segundo, accediendo a modificar la moción socialista, quitando el apartado que a priori provocaba el rechazo de los de Palma, que incluía el traslado de la declaración institucional al resto de municipios y asociaciones afectados por el traslado al pertenecer al mismo departamento de salud, entre los que se encuentran otros de l'Horta como Moncada, Burjassot, Godella o Rocafort.

"Que ustedes hoy no voten a favor de que el hospital se haga aquí , va a ser la primera fisura que pueda llevar al traste esta gran oportunidad" Juan Antonio Sagredo - Alcalde de Paterna

"Si no quieren que la traslademos, no lo hacemos, quitamos el punto, ¿votan así a favor? ¿tampoco? ¿pues no entiendo nada?", admitía enojado el alcalde de Paterna, sobre todo, después de que la portavoz popular admitiese que sí apoyaba que el hospital se construyera en Paterna, que era el principal objetivo de la moción. "Estamos ante un hito histórico para Paterna como es que los 75.000 paterneros y paterneras puedan acudir a su hospital de referencia andando, pero que ustedes hoy no voten a favor de que el hospital se haga aquí , va a ser la primera fisura que pueda llevar al traste esta gran oportunidad, porque el presidente del organismo encargado de hacer este hospital es de su partido", advertía Sagredo directamente dirigiéndose a Sara Palma en el pleno.

"Claro que estamos a favor de que el nuevo hospital Arnau de Vilanova se traslade a Paterna y nos ponemos a su disposición para acompañarle en las próximas reuniones con el presidente de la Generalitat y el conseller de Sanitat -ambos del PP-, pero solo apoyaremos esta moción más adelante cuando tengamos un proyecto viable y unos terrenos ya cedidos", explicaba Sara Palma, quien aludía a la falta de proyecto como su principal argumento para no firmar la declaración institucional.

Solo apoyaremos esta moción más adelante cuando tengamos un proyecto viable y unos terrenos ya cedidos" Sara Palma - Portavoz del PP Paterna

Para Sara Palma, es imprescindible tener más información sobre el nuevo hospital, algo que aseguraba que no tenía ni ella ni el actual gobierno autonómico. "Nos hemos puesto en contacto con Sanidad y nos han asegurado que no hay ningún proyecto, solo una maqueta y un anuncio electoral, hecho en marzo por el anterior gobierno, y no podemos engañar a nuestros vecinos. No hay ni plan de viabilidad económica, ni proyecto de comunicaciones a través de carretera ni plan funcional", señalaba.

"Es que para realizar cualquier proyecto primero hay que decidir la ubicación, y le aseguro que no hay ninguna mejor que Paterna, que ofrece una parcela que no cuesta nada al erario público, ése era el único trabajo de nuestro ayuntamiento, el resto es cosa de Sanidad, y ese trabajo lo hemos hecho bien,por eso pedimos que firme la declaración institucional mostrando su apoyo a que el hospital se construya en Paterna", añadía Sagredo.

Palma seguía defendiendo que antes de anunciar cualquier proyecto se debía haber hablado con el sindicato CSIF, para establecer la plantilla necesaria, así como estudios de tráfico "porque va a suponer una carga importante de vehículos que hasta ahora Paterna no tenía", y ponía en duda la viabilidad económica. "¿Ese gobierno que anunció el proyecto, podía permitirse pagar 208 millones cuando adeuda las horas extraordinarias a sus funcionarios?", se preguntaba Palma.

"A la primera de cambio, no ha cumplido el lema electoral del PP, 'no es política es Paterna', y ha dejado claro que mandan los de arriba" Carles Martí - Portavoz de Compromís Paterna

"No es cuestión política"

Mientras que Virginia Huertas, de Vox, no ha querido hablar, sí lo ha hecho el resto de portavoces. Tanto David Fortea (PSPV) como Carles Martí (Compromís) le han recriminado al PP apoyar más las directrices de su partido que el bien de los ciudadanos de Paterna, y en ese sentido le han echado en cara el lema electoral popular "No es política, es Paterna". "Ese lema solo le ha durado dos plenos. Es un buen momento para elegir y decir a los vecinos quienes son sus jefes: el pueblo o Mazón", le pedía el socialista. "A la primera de cambio, no ha cumplido el lema y ha dejado claro que mandan los de arriba", señalaba Carles Martí, quien le preguntaba directamente a Sara Palma: "¿Mazón tiene previsto hacerlo aquí?", "no vamos a caer en la trampa", respondía la popular.