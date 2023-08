Les festes populars i patronals de Rafelbunyol s’iniciaran oficialment hui, 25 d’agost, amb el ja popular txupinazo i correbars, els quals donaran el tret d’eixida a 12 dies de festes amb programació per a tots els públics i de qualitat com l’espectacle d’hipnosi Toni Pons o The Opera Locos, i orquestres com La Pato, Tokio Band i Vértigo.

Com a novetat, aquest any, després de quatre anys, torna el II Tardeo amb música i la millor gastronomia del nostre comerç local. A més, es consolida el Concurs de Sopar de Colles, posat en marxa l’any passat per primera vegada i on els grups participants poden guanyar fins a 300 euros en productes locals per a la taula millor decorada i per la millor caracterització dels i les comensals.

Un any més, les festes de Rafelbunyol, seran unes festes lliures de violències masclistes, ja que des de la Regidoria d’Igualtat es continua reforçant la campanya de sensibilització i acció «Tinguem la festa en pau». Aquesta campanya, la qual implica les associacions festeres que atenen les barres, als bars i comerços de la localitat, consisteix en formació sobre com actuar en cas de detectar un possible cas de violència, un decàleg de normes per als comerços i la viralització de missatges i recomanacions en pancartes i gots, tant per a les discomòbils com per a substituir el vidre en l’operatiu de disfresses.

Fins al 4 de setembre, Rafelbunyol serà un rebombori de gent, música, alegria, menjar i festa per a totes les edats, ja que, continuant amb les arrels de la localitat, cada dia es dedicarà a un col·lectiu o tradició. Hui mateix tindrà lloc el tradicional txupinazo des del balcó de l’ajuntament per a continuar amb un correbars i nit remember, que donaran pas al tardeo del dissabte.

El dilluns, 28 d’agost, s’homenatjarà als i les majors del municipi amb el Dia de la Gent Gran. El dimarts és la jornada de la germanor i la gastronomia amb la Nit de Paelles. El dimecres, se celebrarà el Dia del Xiquet i la Xiqueta, on tindrà lloc la tradicional Nit del Farolet i Nit de Playbacks. La pilota valenciana és el protagonista del dijous dia 31 de setembre, juntament amb el Sopar de Colles.

I així, arriben a l’acte més multitudinari de totes les festes de Rafelbunyol: la Nit de Disfresses, el divendres 1 de setembre. Un acte en el qual participen més de 10.000 persones i per al qual s’estableix un gran dispositiu de seguretat especial, amb excel·lents resultats. El dissabte 2 arriba el torn dels bous al carrer de la Comissió Centre 2023, jornada amb la qual conclouen les festes populars, deixant tres dies per davant de festes patronals en honor a la Mare de Déu del Miracle i als Sants de la Pedra.