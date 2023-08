La fiesta de los Dolores vuelve a quedarse estas fiestas sin su procesión de clavariesas en Alaquàs, pese a que el párroco de la parroquia de l'Assumpció que las vetó durante los últimos años se ha jubilado. Las festeras esperaban que este retiro les abriera la procesión en estos festejos de 2023, pero su sustituto llegará pasados los actos y el que ha asumido sus funciones provisionalmente, el cura de l'Olivar, se ha inhibido porque fue una decisión del consejo parroquial que él no va a cambiar.

Ante esta situación y en el inicio de los festejos, las clavariesas de los Dolores mostraron su malestar en la pasada noche del viernes en el inicio del pregón, al exhibir una pancarta durante el desfile hasta el ayuntamiento. "La Dolorosa vol eixir. La lluita continua", rezaba la pancarta portada por algunas de las clavariesas en la calle Mayor.

«El cura sustituto no puede hacer nada, don Pedro vuelve a vetarnos y el vicario de Torrent ha decidido echarse a un lado. Sin embargo, al Cristo de la Asunción sí que lo sacan los clavarios hombres aunque no haya cura titular. Ellos hacen exactamente lo mismo, pero a nosotras no nos dejan salir porque no les da la gana», aseguraba hace unos días a Levante-EMV la clavariesa Magdalena Padilla para denunciar que persistía el veto por una "decisión machista".

Tanto Padilla como sus compañeras esperaban dejar atrás el veto que el anterior párroco les había impuesto. Se aferraban a una conversación con el vicario de zona de Torrent. «Cuando nos reunimos con él nos dijo que tuviéramos paciencia, porque don Vicente estaba a punto de retirarse y el nuevo cura quizás nos permitiera desfilar», cuenta la clavariesa.

Asimismo pretendían recoger el respaldo del resto de entidades festeras. De momento, ayer se hicieron visibles en la apertura de los festejos alaquaseros, abiertos con un pregón desde el balcón del Ayuntamientos tras un 'correfoc'.

Desde 2015

El caso arranca de 2015 cuando la junta parroquial decidió suprimir las dos clavarías de mujeres (la de los Dolores y la de la Asunción) por considerar que se habían convertido en un acto de lucimiento, además de tener poco seguimiento por parte de la población. Desde entonces, los diferentes grupos de clavariesas, que han seguido existiendo de forma extraoficial, han peleado por recuperar una fiesta que pasa de generación en generación.

Hay clavariesas en listas apuntadas hasta el año 2040. No quieren que se pierda la fiesta y la devoción hacia la Dolorosa. Pero hasta el momento, las diferentes clavarías no han logrado que la Iglesia cambie de opinión y las reconozca oficialmente, por lo que no pueden procesionar con la Virgen de los Dolores en septiembre. En lugar de eso, desfilan con un estandarte.

Tras el intento este año de un acercamiento por parte del grupo responsable en 2023, «el cura se negó rotundamente; no quiso no hablar del tema», indicaron a este periódico en abril de este año, para explicar por qué no salieron en Semana Santa. Por ello, decidieron no salir en la procesión de Semana Santa, como adelantó Levante-EMV, y hacer público lo que había pasado.

Intento de que les den explicaciones

Las clavariesas aseguran que también han intentado hablar con el consejo parroquial para explicarles su punto de vista o conocer en profundidad los motivos por los que se considera que la fiesta se desvirtuó. «No hay forma de que nos digan quién lo compone o cuando se reúnen», se quejaron.