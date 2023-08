Rafelbunyol donava ahir la benvinguda oficial a les seues festes populars i patronals amb el "Txupinazo" des de la balconada de l'Ajuntament. L'alcalde, Fran López, acompanyat per les festeres de la Comissió Centre i les festeres i els festers de la Mare de Déu del Miracle, donà el tret d'eixida als actes davant una plaça de la Puríssima repleta de gent que esperava amb il·lusió el començament dels dies grans de la localitat.

La música començava a sonar a les 18:30 hores, juntament amb el repartiment de motxilles, fundes de bonometro i material de sensibilització de la campanya de prevenció contra la violència de gènere durant les festes "Tinguem la festa en pau".

A les 19:30 arribava el moment més anhelat. El balcó de l'Ajuntament tornava a omplir-se de emotives paraules. "Un any més tornen les nostres festes i no les podíem esperar amb més ganes, vull agrair a totes les festeres i festers la seua implicació perquè sense elles no haguera sigut possible. Volem que gaudiu de les festes de manera sana, lliure i respectuosa" afirmà l'alcalde.

Després d'un xicotet castell de focs d'artifici, donaven pas a un dels actes més multitudinaris de les nostres festes: el "Correbars". Multitud de veïns i veïnes participaren en aquest recorregut pels bars participants de la localitat, acompanyats per la música de la xaranga.

A la 01 de la matinada, la música remeber va aconseguir omplir-hi "Late Creueta" de la mà dels DJ's José Conca i Mónica X.

Tardeo i música

Hui els actes han continuar amb el II Tardeo Rafelbunyol amb un gran parc infantil, gastronomia del comerç local i la música de l'Orquesta Vértigo al carrer Magdalena.