El plan de mañana: 27 de agosto, último domingo del mes, como de costumbre. 353 tiradores y tiradoras esperarán en la parte de fuera de la calle Mayor de Paterna. Dentro, un destacamento de seguridad revisará que todo esté en orden y el Consejo Sectorial aguardará a la llegada de los camiones. Aparcarán a eso de las 0.30 y un equipo se coordinará para descargar el material. Cuando todo esté listo, el ‘coeter major’ ordenará que los tiradores se coloquen en sus cajones. Vítores desde los balcones y nervios a flor de piel. El ‘coeter major’ volverá a entrar en escena pasando la corneta a las 1.15 horas, señal que anticipa el inicio de la Cordà de Paterna. Todo el mundo con el casco puesto y el traje bien ajustado. Diez minutos más tarde el coeter major encenderá la bengala verde con la que recorrerá la calle en ida y vuelta desde la Plaça Major. Y entonces desatará 20 minutos de infierno.

Paterna tiene un alcalde y una concejala del Fuego. Pero en la Cordà, como se ha visto, gobierna una tercera persona. Se llama Vicente, aunque todo el pueblo le conoce como "Curro". Y lleva 54 años -de sus 69- bailando entre las chispas de la calle Mayor. "Ahí dentro cambia el mundo. Es difícil explicarlo. Antes sientes respeto por el fuego, pero al tocar la corneta la adrenalina sube a tope y una vez empiezan los cohetes te es igual tres que treinta. Vives en otro mundo completamente distinto. Ni siquiera te percatas del calor, lo que quieres es trabajar para que el pueblo la disfrute y poco más, porque 20 minutos pasan volando".

Vicent Pla Guadalupe es integrante de Qualsevol Penya y ‘coeter major’ de Paterna desde 2018, cuando fue elegido por unanimidad. Un honor al que accedió tras ejercer durante 40 años como ayudante del recientemente fallecido Pepín Damián, ‘coeter’ major emérito del municipio. Ahora porta el distintivo con doble orgullo, porque Vicent además encabeza la única familia con tres generaciones de tiradores en activo. En el enrejado de mañana estarán su hijo de 45 años y sus dos nietos de 20 años. "Un nieto me acompaña en la organización de todos los actos de fuego de las Fiestas Mayores, desde las tiradas tradicionales hasta las Querubín, Infantil o Juvenil. El año que viene lo nombraré ayudante del ‘coeter major’".

Es bonito escuchar a Vicent hablar con el apasionamiento de las primeras veces. Conserva intacta la ilusión de aquellos 15 años, cuando su hermano le metió «el gusanillo» de la Cordà y empezó a pisar la calle Mayor con la simple autorización de sus padres. Eran otros tiempos. "Entonces no se pedía el título CRE (que acredita haber recibido la formación). Éramos muchos menos tiradores. Y el cohete estaba hecho de partículas de hierro, con ese color rojo intenso; te quemabas y en una semana estabas curado. Hoy con la química cuesta más curarse, aunque es más bonito porque la chispa sale más blanca", narra Pla. "Al principio tirábamos sin enrejado y era más peligroso. El cohete le puede gustar a todo el mundo pero no todo el mundo tiene valor para tirarlo. Ahora pueden ir padres y madres a ver cómo tiran sus hijos. Cada año mejoramos, especialmente en seguridad".

Mejora también el propio espectáculo gracias a la sangre nueva de chavales que llevan toda la vida rodeados de pólvora. «Muchos y muchas que entran con 18 años tiran mejor que los veteranos. Están acostumbrados porque empezaron en la Cordà Querubín con 8 años y han ido creciendo con nosotros dentro del cohetódromo». Aprendieron los secretos del fuego bajo la supervisión de un hombre con tanta historia como sentido del humor: "Más allá de la Cordà me he pasado 40 años vendiendo cupones de la ONCE. Yo soy minusválido. Perdí la mano izquierda en un accidente de tren en 1968 y estoy entrando en la Cordà desde 1969. Toda la vida he ido a tirar la Cordà con una mano sola. La otra me la dejo en casa, si con una me defiendo para qué quiero las dos".