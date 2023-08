351 historias. Una por cada tirador y tiradora. Dentro de la Cordà apenas se diferenciaron las siluetas recortadas por el fuego, todas parecidas bajo la lluvia de chispas de un espectáculo que por momentos se volvió muy aéreo. Pero una vez se agotó la pólvora emergieron historias singulares como la de Itziar Germán, de 37 años, jugadora profesional de baloncesto hasta mayo de este mismo año.

Esta paternera nunca había podido participar en la Cordà de la calle Mayor por exigencias de contrato. Demasiado riesgo para una deportista profesional. Cada año la veía desde una distancia prudencial y cuando terminaba la pirotecnia se adentraba en el escenario para oler la pólvora y pisar los restos.

“El domingo por fin pude entrar y lo viví con emoción. Mucha gente me había hablado de la experiencia pero es imposible saber qué es la Cordà hasta que no estás dentro”, narra la exjugadora de Valencia Basket. “Al principio llegas como con miedo porque te dicen que el humo lo inunda todo, pero en cuanto te concentras y logras controlar la respiración, empiezas a soltarte y a disfrutar de una forma que jamás hubiera imaginado”, dice la baloncestista.

Itziar Germán, que fue invitada a atravesar toda la calle Mayor en el momento álgido de la fiesta, también habla de una adrenalina de alguna manera familiar: “No es del todo comparable, pero diría que los nervios de antes de la Cordà son parecidos a los que sientes antes de un partido. Esas mariposas en el estómago. Ambas experiencias las vives de forma muy intensa”, reconoce.

La ala-pívot paternera se retiró este año tras haber pasado por CB Conquero, el Celta Zorka Recalvi, Valencia Basket y La Cordà de Paterna. Además, el año pasado regresó a la disciplina el conjunto de la capital del Turia en virtud del convenio de vinculación con el Paterna, supliendo a varias compañeras lesionadas tanto en la Liga Femenina como en la Copa de la Reina. Pero en mayo llegó el momento de colgar las zapatillas y desde entonces se adapta a su nueva vida. “Me está costando un poco porque sé que mis compañeras están jugando y ese gusanillo sigo estando ahí, pero poder disfrutar de la Cordà desde dentro es algo que me quita mucho las penas”.

Por eso, Itziar Germán seguirá compaginando su pasión por baloncesto vinculada al 3x3 de Valencia Basket –ya de manera algo más amateur– con la afición a la pólvora: “Ya me he apuntado a la Cordà del año que viene”, confiesa entre risas, y deja una última comparación con el deporte: “En la Cordà siempre sales victoriosa, en los partidos no”.

“No es para todo el mundo”

También se enfrentaba por primera vez a “la millor Cordà del món” la concejala Johana Gómez, delegada de Medio Ambiente y Bienestar Animal en el Ayuntamiento de Paterna. A sus 23 años, Gómez pisaba por primera vez la calle Mayor para cumplir una promesa que le hizo a una amiga hace cuatro años. “Le dije que iba a entrar con ella pero llegó el covid y lo paró todo, así que entramos juntas el domingo”.

Entró, además, con el mérito añadido de no haber tirado cohetes en su vida. “Yo soy fallera desde que nací y tengo contacto con la pólvora, pero jamás había participado en una Cordà de menores. Y en mi familia tampoco hay tiradores”, relata Johana Gómez, aún entusiasmada con la experiencia: “Fue un subidón de adrenalina que jamás he tenido. De la emoción no pude dormir. Estaba mentalizada de que me lo iba a pasar bien y así fue, pero también creo que esta experiencia no es para todo el mundo. Tienes que tener mucho valor y saber a lo que vas”.