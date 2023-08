Catarroja quiere ampliar los huertos urbanos ante la gran demanda, con más de 70 personas en lista de espera. Así lo asegura la alcaldesa Lorena Silvent, que recientemente ha visitado las actuales parcelas cultivadas junto a la concejala del área, Marta Galdón.

Actualmente hay 20 huertos ubicados entre la calle Ronda Nord y Número 20, en una parcela municipal en polígono, entre la calle Ronda Nord y Número 20. Fue en julio de 2021 cuando el Ayuntamiento de Catarroja lanzó la primera convocatoria para conceder el uso de estos espacios por un periodo de dos años, previa solicitud de las personas interesadas y debiendo asumir éstas, los deberes y derechos recogidos en la ordenanza municipal reguladora de los huertos urbanos mediante declaración responsable. Hay que recordar que el 25% de los huertos estaba destinada a personas jubiladas y otros grupos sociales.

"Ha funcionado muy bien, solo una persona se dio de baja, y por el contrario tenemos a 70 en lista de espera", explica la alcaldesa, quien admite que ante la gran demanda la intención es poder ampliar este servicio al menos con 10 parcelas más. Para ello, además de usar el actual espacio cultivable en la zona del polígono, están buscando nuevas ubicaciones, más cerca del núcleo poblacional.

"Tenemos que estudiar la forma de dar salida a los solares abandonados que hay en el casco urbano, llegando por ejemplo a un convenio con los propietarios. Si nos los ceden para huertos, ellos no deberían asumir los costes de limpieza de un solar que no está utilizando y puede ser beneficioso para ambas partes", explica la primera edila. También, considera muy buena opción poder usar parcelas abandonadas en la pastilla de Nou Mil·leni, objeto de incendios debido a su mal estado, cuyo uso está pendiente de ser modificado en el PGOU, aunque en ese caso hay que tratar la forma de que no entre en conflicto con la actual ley de Protección de la Huerta.

Mejoras en los actuales huertos

Silvent y Galdón visitaron los huertos tras la inversión realizada de mejora, como el vallado. Ambas pudieron comprobar in situ que la cosecha ya estaba en marcha en todas ellas, después de los problemas de riego que surgieron sobre todo al inicio, debido a la altura del terreno, puesto que al tratarse de terreno no agrícola, se trajo arena para poder fomentar el cultivo. "Al principio costó que llegase el agua de la acequia de Favara porque se necesitaba más presión de la bomba de los depósitos, por eso, aunque la concesión era para dos ños y ya llevamos tres años, solo han estado los huertos en uso en condiciones durante el último año", concluye la alcaldesa de Catarroja, que también recogió otras necesidades de mejora.