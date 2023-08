Algunos de los semáforos ubicados en la estación de Metrovalencia de Empalme en Burjassot no funcionan desde hace días. Según ha podido constatar este periódico, uno de los pasos peatonales que cruza las vías del tranvía tiene las luces apagadas o desconectadas, lo que provoca un cierto riesgo para aquellos viandantes y ciclistas que crucen por la zona ferroviaria. Aunque la imagen lumínica que regula el paso de peatones sobre las vías del metro en superficie (en este tramo pegadas a las del tranvía) funcionan perfectamente. Tampoco funcionan los semáforos que regulan el tráfico en la calle del Ferrocarril que conecta con Antonio Maura. Desde Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) y el Ayuntamiento de Burjassot no se ponen de acuerdo sobre quién debe encargarse de su arreglo.

Como todo el mundo sabe, la función de los semáforos es organizar el paso entre los peatones y el tranvía y evitar una descoordinación entre ambos que pueda causar algún accidente. En el caso de la estación del Empalme, si bien las señalizaciones del ferrocarril funcionan, una de las que afectan a las personas no hacen su labor, lo que puede ser peligroso debido a ese tránsito constante de pasajeros y máquinas. Algunos de los semáforos ferroviarios apagados no afectan al trayecto normal del transporte ya que se dirigen a una vía de servicio en círculo por la que no suelen pasar los tranvías, pero hay otros dos pasos de peatones que cruzan el recorrido habitual del tranvía. Uno de los pasos de peatones funciona y el otro no.

Pese a esta situación de riesgo, no se ha registrado ninguna incidencia grave en la zona en la que no funcionan los semáforos. Sin embargo, esta falta de seguridad puede conllevar problemas serios porque precisamente la estación de Empalme es una parada muy transitada. En ella se produce un paso constante tanto del tranvía como del metro todos los días de la semana y además, es una estación que sirve de enlace con varias líneas de ruta, en concreto, Empalme conecta con las líneas 1, 2 y 4, lo que implica una gran afluencia de personas, sobre todo de población joven.

Desacuerdo por la competencia

Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana (FGV) se ha desmarcado del problema y aunque los semáforos están alrededor de sus instalaciones, asegura que "son competencia del ayuntamiento" y que no tiene potestad para repararlos. Señalan que ellos solo cuentan con postes que dan indicaciones al tranvía y, en lo que a peatones se refiere, tiene zonas de paso para acceder a sus instalaciones: “Todas las señalizaciones que dependen de nosotros funcionan perfectamente”.

Por su parte, el consistorio no reconoce los semáforos como suyos y entiende que pertenecen a FGV porque atraviesan sus vías. Además, el Ayuntamiento de Burjassot afirma que no tenía constancia del error de estas señales luminosas hasta hoy y que cuando han reportado el problema, la Policía Local ha enviado parte a FGV para su arreglo.

A pesar de este desacuerdo entre ambas instituciones por la competencia de los semáforos, el consistorio ha iniciado igualmente un proceso de consulta para estudiar el asunto y ponerle una solución. “Hemos avisado para que se inicien las labores de reparación”, avanzan desde la corporación local. Asimismo, tras el aviso esperan que se arregle todo en los próximos días y que la zona de la estación de Empalme sea una zona segura para las personas.

A lo largo de la tarde de ayer, el servicio de uno de los pasos de peatones que cruza las líneas del tranvía y que estaba averiado por lo menos desde el pasado jueves se se recuperó tras casi una semana sin funcionar.