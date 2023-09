El Ayuntamiento de Torrent ha puesto en marcha "con carácter urgente" una campaña para recuperar unas 150 vallas de propiedad municipal repartidas por toda la ciudad, fruto de su abandono reiterado tras ser usadas en todo tipo de eventos, obras y acontecimientos.

Con esta iniciativa el equipo de gobierno pretende implicar a la ciudadanía en la localización de estos elementos de mobiliario urbano, muchos de ellos –según denuncian en el consistorio– dejados a su suerte ante la pasividad del anterior consistorio. "Son vallas que se utlizaron en obras públicas, en carreras como la San Silvestre o en cualquier tipo de evento. De hecho era una tónica habitial dejar las vallas ahí para el evento del próximo año", señalan desde el ayuntamiento.

En ese sentido, la alcaldesa Amparo Folgado ha subrayado que el municipio no puede permitir "que estos cientos de vallas sigan abandonadas ni un segundo más", señalando a su vez que esta práctica supone un gran problema para la localidad, ya que no solo ocupan la vía pública y molestan a los vecinos "sino que transmite una imagen de dejadez que no se corresponde con nuestra visión de esta gran ciudad”.

Así, la primera edil ha comentado que la Brigada de Obras seguirá retirando vallas en los próximos días, una tarea complementaria con la iniciativa vecinal. "Queremos hacer un llamamiento a la ciudadanía para que envíe fotos de las vallas que se encuentren paseando por la localidad al apartado Quejas y sugerencias de la web municipal, de forma que podamos localizarlas y retirarlas de la vía pública a la mayor brevedad posible".