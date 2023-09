La federació d'associacions veïnals de Paterna (Favepa), vol que l'organització 'Sàhara Lliure Paterna' siga una de les guardonades en els pròxims Premis 9 d'Octubre. Amb aquest objectiu, hi ha presentat una sol·licitud per a la candidatura de l'associació per a rebre una d'aquestes distincions que concedeix l'ajuntamente, per la seua gran tasca en defensa dels drets humans durant 20 anys.

'Sàhara Lliure Paterna' va ser fundada inicialment per augmentar la visibilitat del projecte 'Vacances en Pau', que s'acostava a pobles veïns, i per motius polítics relacionats amb la protecció de la vida d'aquests xiquets i xiquetes juntament amb les seues famílies. En definitiva, va ser creada per a abordar "la necessitat de justícia i defensa d'un territori que prèviament havia estat colonitzat per Espanya i que va romandre sense descolonitzar fins al 1975. L'objectiu principal de l'entitat era millorar les condicions de vida de la població sahrauí, sense oblidar la defensa dels drets humans, i proporcionar suport a les necessitats del Front Polisari per a garantir la supervivència als campaments", afirma Favepa.

'Sàhara Lliure Paterna' compta amb una finançament mixta: pública, privada i fons propis. En el cas dels fons privats, hi ha col·laboració d'empreses del sector del metall i del transport. Pel que fa als fons públics, l'ONG rep subvencions principalment de l'Ajuntament de Paterna, i també ha rebut subvencions d'altres Ajuntaments, com és el cas del de Llíria. Pel que fa als fons propis, l'ONG disposa de les quotes dels seus socis, les vendes de loteria, la participació en rastres i altres donacions particulars de familiars. L'Ajuntament de Paterna proporciona un local a la Plaça de l'Estació que serveix com a seu de l'ONG i no es cobra lloguer, el que repercuteix de manera positiva en la població sahrauí, ja que es poden realitzar altres activitats amb aquest estalvi."

Isabelo Juárez, president de FAVEPA, declara que vint anys de treball de l'associació "en favor d'una necessitat com és el suport al poble Sahrauí són dignes de ser tinguts en compte. Han sigut 20 anys de defensa dels Drets Humans amb majúscules i és per això que considerem, des del moviment veïnal, que es mereixen el premi 9 d'Octubre».