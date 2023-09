La investigación abierta por el Grupo de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional por el estado en el que se encontraba La Ereta dels Moros, yacimiento romano donde se encontró el Baco, ha sido archivada por el Fiscal encargado de la instrucción del caso, tal como ha avanzado el ayuntamiento aldaiero.

La causa se abrió el pasado mes de febrero a raíz de una denuncia del Partido Popular, recogida por este diario, que alertaba que el lugar en el que a finales del siglo XIX y a principios del XX se encontró el famoso Baco de Aldaia, una pieza que custodia el Museo Arqueológico Nacional, en Madrid, es actualmente un espacio degradado y rodeado de vertederos. «Es lamentable el estado de abandono del propio yacimiento y de su entorno. No puede presumir el gobierno local de abanderar la cultura cuando el origen de la época romana de Aldaia es actualmente una zona abandonada, que tiene el yacimiento arqueológico sin proteger, ni poner en valor y su entorno salpicado de vertederos ilegales que claramente son una degradación medioambiental inaceptable», criticaba entonces el candidato a las elecciones municipales Jesús Molins.

La fiscal de sala de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico, Milagro Martínez Pardo, inició entonces de oficio un expediente en torno al yacimiento romado de Aldaia, Ereta dels Moros. La letrada remitió al Ayuntamiento de Aldaia un escrito en el que reclama toda una serie de información y documentación sobre el estado de la zona, donde entre finales del siglo XIX y principios del XX se encontró el emblemático Baco (en dos piezas) que hoy está en el Museo Arqueológico Nacional. En el documento, la Fiscalía indica que «al haber tenido conocimiento por la prensa digital (en referencia a las noticias de Levante-EMV) del estado de abandono del yacimiento», ha decidido tomar cartas en el asunto, «a fin de verificar la realidad de los hechos y la relevancia de los mismos».

A su vez, el Grupo de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional se personaron en la zona “realizando inspección ocular y reportaje fotográfico y videográfico”. Según el informe elaborado por el Grupo, revelado ahora por el consistorio, en el yacimiento “se puede observar que el acceso desde el camino se encuentra delimitado por una valla y dos puertas metálicas” y concluye que el espacio está “en las condiciones de limpieza que le son exigibles, sin que se haya producido vertido alguno sobre las mismas”. En consecuencia, el Fiscal encargado de la instrucción de la investigación ha estimado el archivo del caso.

Y es que el pasado mayo, el Ayuntamiento de Aldaia anunciaba la contratación de un arqueólogo especializado para realizar los trabajos tendentes en delimitar el yacimiento romano del municipio, Ereta dels Moros. Este actuación ha de ser el punto de partida para proteger este espacio y definir la hora de ruta, después de años de parón en los que toda esa área se había convertido en un vertedero de residuos.

Así lo explicaba el alcalde, Guillermo Luján, quien indicaba que el técnico tendrá que proponer una delimitación y «elaborar una ficha» que permitirá que el pleno acuerde iniciar el expediente de protección. Conocer la superficie propuesta para excavar y estudiar, un aspecto que hasta ahora no existe a pesar del valor del yacimiento, será vital para efectuar un calendario de acciones futuras. «En esa hoja de ruta, se ha de actuar de forma supralocal. El ayuntamiento necesita la intervención de la Diputació de València y la Conselleria de Cultura, no solo con recursos económicos sino técnicos porque en Aldaia no tenemos arqueólogos en la plantilla municipal», añade el mandatario socialista.

El vestigio más antiguo de la localidad

La Ereta dels Moros se encuentra a unos 3 km del actual centro de la localidad de Aldaia, delimitado por las vecinas localidades de Torrent y Alaquàs y al lado del Barranco de Xiva y el Puente de los Caballos. El yacimiento data de los siglos I y II, cuando en ese punto hubo una importante villa romana (que desaparecería en el siglo III), dedicada fundamentalmente a la agricultura y a la producción de vino, y es el vestigio más antiguo de un núcleo poblacional en el término municipal, más allá de la alquería musulmana que siglos después dio lugar al actual casco urbano. Más tarde nació Aldaia como una alquería árabe, y la población se encontraba esparcida por todo el territorio viviendo en casas de labranza, al igual que habría sucedido en época romana, por lo que no es de extrañar que L´Ereta pudiese haber sido reutilizada durante la ocupación musulmana.

Pensando en su localización se cree que L´Ereta dels Moros se trataría de una villa rústica que estaría provista de un núcleo privado, la pars urbana o residencia, donde se viviría, una pars rustica y alrededor de este núcleo la pars fructuaria donde se encontrarían las zonas de explotación donde seguramente se cultivarían vides. Por los hallazgos realizados el área que se conoce pertenecería a la parte privada de la villa. Actualmente el solar de la villa romana es hoy un campo de cultivos de naranjos y sus alrededores una zona industrial donde se han construido algunas fábricas.